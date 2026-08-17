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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anthony Musaba İngiliz ekibi Norwich City'e kiralık gidiyor

        Anthony Musaba İngiliz ekibi Norwich City'e kiralık gidiyor

        Fenerbahçe, sol kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın kiralık transferi konusunda İngiliz temsilcisi Norwich City'le anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Musaba İngiltere yolunda!

        Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunun ara transfer döneminde renklerine bağladığı sol kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın yeni adresi belli oluyor.

        Sarı Lacivertliler, Sacha Tavolieri'nin haberine göre Hollandalı futbolcunun kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekibi Norwich City'le anlaşma sağladı.

        26 yaşındaki oyuncunun maaşının tamamını Norwich City'nin karşılayacağı ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.

        KARİYERİ

        Futbola ülkesi Hollanda'da başlayan Musaba, Monaco, Cercle, Heerenveen, Metz, Nijmegen, Sheffield Wednesday ve Samsunspor gibi takımlarda forma giydi.

        Milli takım düzeyinde ise Hollanda'nın U21 Takımı'nda üç maça çıktı.

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