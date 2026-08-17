Anthony Musaba İngiliz ekibi Norwich City'e kiralık gidiyor
Fenerbahçe, sol kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın kiralık transferi konusunda İngiliz temsilcisi Norwich City'le anlaşmaya vardı.
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 19:06 Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunun ara transfer döneminde renklerine bağladığı sol kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın yeni adresi belli oluyor.
Sarı Lacivertliler, Sacha Tavolieri'nin haberine göre Hollandalı futbolcunun kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekibi Norwich City'le anlaşma sağladı.
26 yaşındaki oyuncunun maaşının tamamını Norwich City'nin karşılayacağı ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.
KARİYERİ
Futbola ülkesi Hollanda'da başlayan Musaba, Monaco, Cercle, Heerenveen, Metz, Nijmegen, Sheffield Wednesday ve Samsunspor gibi takımlarda forma giydi.
Milli takım düzeyinde ise Hollanda'nın U21 Takımı'nda üç maça çıktı.
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