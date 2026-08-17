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        İsmail Kartal'dan Ederson ve Romelu Lukaku açıklaması!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 16:49 Güncelleme:
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        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TARAFTARLARIMIZIN ENERJİSİNE GÜVENİYORUZ"

        Dün güzel bir gün geçirdik ekibimizle beraber. Sabahtan akşama kadar hiç tesisten çıkmadık. Hep beraber çalıştık. Rakibimizi iyi inceledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

        "OYUNUN 2-3 BÖLÜMÜ OLACAK"

        Oyunun 2-3 bölümü olacak. Yani rakip takım iyi pas yapan, topu ayağında tutabilen bir takım ve bunu kaleciyi de işin içine sokarak yapıyorlar. Tabii ki bizim ön alan baskılarımız olacak. Yeri geldiğinde ikinci bölgede kompakt takım savunması yapabileceğiz. Yeri geldiğinde geriden oyun kurmalarda da kendi kimliğimizle yarın mücadele edeceğiz.

        "LUKAKU MAÇ KADROSUNDA OLACAK"

        Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok iyi bir profesyonel. Altı dil biliyor. Bana gelip, 'Hocam, ben Türkçe öğreneceğim. Üç ay sonra beraber Türkçe konuşacağız.' dedi. Ben de 'Tamam.' dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk; bir oyuncumuz. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım.

        TALISCA MI, MURIQI Mİ?

        Talisca'yla kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum.

        Vedat da şu an hazır. O da yüzde yetmiş civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenman da belirleyici olacak.

        "EDERSON OYNAYABİLECEK DURUMDA"

        Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda.

        "LUKAKU %100 HAZIR DEĞİL"

        Az önce söylediğim gibi, Lukaku daha şu an yüzde yüz henüz hazır değil. Ama kadroya alacağım yarın. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece birazcık dayanıklılığıyla ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içerisinde, bu sorunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum.

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