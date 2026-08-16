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        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!

        Halı sahadaki ölümlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Avcılar'da halı saha maçı sırasında fenalaşan 20 yaşındaki Ahmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 13:30 Güncelleme:
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        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!

        Avcılar'da halı saha maçı sırasında fenalaşan Ahmet Gül (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gül'ün 20 gün önce terhis olduğu öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 15 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi’nde bulunan halı sahada meydana geldi.

        Yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak ailesinin yanına döndüğü öğrenilen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ahmet Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        FENALAŞTIĞI ANLAR KEMARADA

        Ahmet Gül'ün halı sahada fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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