Spor yazarları Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği yenilgisini değerlendirdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Talisca'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, Tongya ve Oğulcan Ülgün'ün gollerine engel olamayarak sezona puansız başladı. Spor yazarları da Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu karşılaşmayı kaleme aldı.
İbrahim Yıldız (Habertürk):
"İlk 30 dakika dışında Fenerbahçe iyi oyun oynamadı. Bu kadar fazla rotasyona gereksinim var mıydı? Şampiyonluk hedefi olan bir takımın bu tür maçları alması gerekir. Büyük takım olmak bunu gerektirir. Yavaş oynayan tempoyu yükseltemeyen Fenerbahçe biraz hızlandığında rakibini zorladı. Beklenmeyen yenilgi Lyon maçı öncesi moralleri bozdu doğal olarak. Transfer tahtası yeni açılan ligin en zayıf takımına yenilmek Fenerbahçe adına büyük utanç olarak kayıtlara geçti.
Galibiyeti korumakta zorlanan Fenerbahçe bu yenilgiyi masaya yatırmak zorunda. Günümüz futbolunda çok pas, topla fazla oynama yerini hızlı oyuna bıraktı. Fenerbahçe yıldız oyunculardan kurulu iyi bir takıma sahip. Mutlak stratejisini ve planını buna göre yapmalı."
Uğur Meleke (Hürriyet):
"İsmail Kartal’ın iki kritik playoff maçı öncesi dün 5-6 oyunculuk bir rotasyon yapması normal. Ancak ilk 45 dakikanın ardından yaptığı değişiklik tercihleri ve zamanlamaları tartışılabilir.
İrfan Can Kahveci maalesef İsmail Kartal’ın 2024 nostaljisinin çok gerisinde. İlk devredeki kötü performansının ardından ikinci yarıya başlamayacağını düşünüyordum doğrusu İrfan’ın. İsmail Kartal’ın bence ikinci enteresan tercihi de Asensio’yu yine 60’ta çıkarması idi. Asensio her oynadığı maçta vites yükseltiyor, dün de gayet iyi oynuyordu. Ancak sanki İsmail Kartal’ın bir “Asensio saati” var. İki Sturm Graz maçında da, dün de 60’larda çıkardı Asensio’yu. Adeta İsmail Kartal’ın saatinin alarmı çalıyor 60’ta. Ve nasıl oynuyor olursa olsun Asensio geliyor kenara.
Eğer dün Asensio ve Muriqi bir süre aynı anda sahada olabilselerdi, bence Fenerbahçe’nin pozisyon kalitesi ve gol şansı artabilirdi daha fazla."
Ömer Üründül (Sabah):
"Sezona büyük hedefler koyarak girme düşüncesindeki Fenerbahçe, ligin ilk maçında şok bir yenilgiye uğradı. İsmail Kartal, ya günümüz futbolunun artık atletizme döndüğü gerçeğini bilmiyor ya da medya ve yönetimin etkisinde kalıyor. Bana göre ikincisi daha ön planda! Sezon başından beri Avrupa kulvarındaki iyi neticelere rağmen Fenerbahçe hakkındaki genel görüşümü üstüne basa basa söylüyorum; Eğer fizik gücün yetersizse yıldız futbolcu olmanın hiçbir özelliği yok. Dünkü maça bakıyorum, İsmail Kartal tabii ki Lyon maçını düşünerek rotasyon yapacak. İtirazım yok ama tercihler çok yanlış. Asensio, Talisca ve İrfan Can'ın bir arada oynadığı takımın pozisyon zenginliği bulması, savunma güvencesi oluşturması mümkün değil."
Tayfur Bayındır (Milliyet):
"Daha birinci haftadan Fenerbahçe’nin defosu ortaya çıktı... O defo, kendini bir türlü geliştiremeyen İsmail Kartal’dan başkası değil. Dört tane Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynamışsın. Bu karşılaşmaların hepsinde yüksek tempolu bir oyun sergilemiş, özellikle savunma ve orta alan bağlantısındaki kusursuz performansla alkış toplamışsın. Elinde böylesine pozitif veriler varken, hangi akla hizmet anlamak mümkün değil, ligin ilk maçına rotasyonla çıkıyorsun. Beş oyuncuyu dinlendirmek için kenarda oturtuyorsun, takım da kuma oturuyor.
Bu maç her şeyiyle İsmail Kartal’a yazar. Hiçbir gerekçe benim gözümde, ligin en zayıf kadrolarından birine sahip Gençlerbirliği’ne yenilmeyi karşılamaz. İsmail hoca elindeki olağanüstü kadronun farkında değil..."
Cem Dizdar (Fanatik):
"Fenerbahçe’de başka bir oyuncu gol atsa hayli şaşardık sanırım! Onlar için her şey yolunda giderken orta sahanın en iyilerinden Matteo Guendouzi’ye baskı yapıp topu kapan Ensar Kemaloğlu’ndan başlayan ilk Gençler atağı da Franco Tongya ile gol oldu. Böylece iki takım için de ilk girişimler golle sonuçlandı! İkinci yarıda iş iyice tuhaflaştı! Topla oynayan yine İsmail Kartal takımıydı ama ikinci yarıda golü ilk denemesinde bulan takım, değeri Fenerbahçe’deki orta boy bir futbolcunun piyasa değerine eşit olan Gençler’di. Derken İsmail Kartal, kenarda kim var kim yok gönderdi sahaya... Ama sahaya gönderdiği oyuncuları takımdan gönderdiği kaleci İrfan Can Eğribayat’a takıldı! Onca harcama, elde hâlâ var olan onca bonservis, alınan ‘muazzam yıldızlar’, İsmail Kartal’ın deyişiyle söylersem ‘Çalışıldığı için atılan goller’ gibi çalışıldığı halde kaçırılan gollerden sonra ilk maçı kaybetmek! Bunca para bunlar için mi harcandı! Para harcayanlar için durum maç sonunda çalınan türkü gibi; ‘Kaldıramadılar kolları’?"
Serkan Akcan (Fanatik):
"Fenerbahçe sezonu erken açıp oyununu belirli bir seviyeye çıkarmışken, Gençlerbirliği karşısındaki bu rotasyon takımın son 1 ayda kazandığı tüm pratiği çöpe atmaya yetti. Talisca’nın golüyle öne geçilmesine rağmen Fenerbahçe oyunu tutamadı. Ligin en zayıf bütçeli kadrolarından birine sahip olan Gençlerbirliği, Metin Diyadin’in geçen sezon yazmaya başladığı peri masalına kaldığı yerden devam etme niyetinde. Fenerbahçe’ye karşı merkezde genç Diabate, önünde 28 yaşında olmasına rağmen kariyerinde ikinci kez bir Süper Lig maçına çıkan Ensar ile hızlı geçişler planlayan Gençlerbirliği, rakibinin top kayıplarını cezalandırdı.
Ne zaman ki, Gençlerbirliği Oğulcan ile 2. golü attı, İsmail hoca o zaman ana planına dönme kararı aldı ama nafile. Fenerbahçe’den kısa süre önce Gençlerbirliği’ne transfer olan kaleci İrfan Can Eğribayat, dün eski takımına karşı çok iyi performans gösterdi. Sadece kurtarışlarıyla değil, oyun başlangıçlarındaki tercihleriyle de maçın yıldızı olmayı başardı."