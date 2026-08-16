Spor yazarları Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği yenilgisini değerlendirdi

İbrahim Yıldız (Habertürk):

"İlk 30 dakika dışında Fenerbahçe iyi oyun oynamadı. Bu kadar fazla rotasyona gereksinim var mıydı? Şampiyonluk hedefi olan bir takımın bu tür maçları alması gerekir. Büyük takım olmak bunu gerektirir. Yavaş oynayan tempoyu yükseltemeyen Fenerbahçe biraz hızlandığında rakibini zorladı. Beklenmeyen yenilgi Lyon maçı öncesi moralleri bozdu doğal olarak. Transfer tahtası yeni açılan ligin en zayıf takımına yenilmek Fenerbahçe adına büyük utanç olarak kayıtlara geçti.

Galibiyeti korumakta zorlanan Fenerbahçe bu yenilgiyi masaya yatırmak zorunda. Günümüz futbolunda çok pas, topla fazla oynama yerini hızlı oyuna bıraktı. Fenerbahçe yıldız oyunculardan kurulu iyi bir takıma sahip. Mutlak stratejisini ve planını buna göre yapmalı."