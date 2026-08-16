Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu, şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı

        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu, şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı

        İstanbul Beyoğlu'nda İtalyan profesör Ruggero D'Angerio, evinde ölü bulundu. Vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmayan D'Angerio'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. D'Angerio'nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından 'Şüpheli ölüm' soruşturması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu

        Beyoğlu'nda emlakçı Ethem İ. (45), yedek anahtarla girdiği evde Profesör Ruggero D'Angerio'yu (55), yatakta yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, D’Angerio’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        DHA'nın haberine göre vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmayan D’Angerio’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İstanbul Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi’nde (IMI) öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ruggero D’Angerio’nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından 'Şüpheli ölüm' soruşturması başlatıldı.

        Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmen olarak çalışan, Profesör Ruggero D'Angerio’dan gün içerisinde haber alamayan emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla D’Angerio’nun yaşadığı eve gitti. Kapıyı yedek anahtarla açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol etmeye başladı. Ethem İ., odalardan birinde D’Angerio’yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. D’Angerio’nun tepki vermemesi üzerine Ethem İ., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

        EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

        İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D’Angerio’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve D’Angerio’nun bulunduğu odada inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelerde D’Angerio’nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D’Angerio’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        İTALYAN OKULLARINDA ÖĞRETMENLİK YAPTI

        Ruggero D’Angerio’nun İstanbul’da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi. İtalya'da profesör ünvanı alan Ruggero D’Angerio’nun ölümünün ardından taziye mesajı yayınlandı. Savcılık tarafından şüpheli bulunan olay hakkında soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!