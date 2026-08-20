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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması

        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel motorin fiyatındaki gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Şimşek, Mazot Brent petrol marjının, uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini belirterek "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 12:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel motorin fiyatındaki gelişmeleri değerlendirdi.

        Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini vurgulayan Bakan Şimşek "Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor" dedi.

        Bakan Şimşek ayrıca Mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini vurgulayarak "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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