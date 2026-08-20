Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel motorin fiyatındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini vurgulayan Bakan Şimşek "Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor" dedi.

Bakan Şimşek ayrıca Mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini vurgulayarak "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.



Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı… pic.twitter.com/Te4QSU3W1c — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 20, 2026

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