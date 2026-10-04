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        Haberler Magazin Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu

        Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu

        "Jön" kelimesine inanmadığını söyleyen Emre Kınay, meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un başarısını sadece yakışıklılığına borçlu olmadığını belirterek, "Adam aynı zamanda iyi oyuncu, projesi o yüzden tutuyor" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emre Kınay, eski eşi Emin'e Ün'ün de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Edi ile Büdü' adlı tiyatro oyununun galasında objektiflere yansıdı. Kınay, gazetecilerin "Reytingin gerçekliğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Artık inanmıyorum. Benim inandığım bir şey değil. Ben reytingi tiyatroda görüyorum. Bütün oyunlarımız dolu dolu. Reyting burada, canlı emek var çünkü" yanıtıyla tiyatronun kendisi için gerçek başarının ölçüsü olduğunu söyledi.

        Son dönemde "jön" kavramına mesafeli yaklaştığını söyleyen oyuncu, "Ona da inancım yok. Oyuncu kavramına inancım var, senaryoya inancım var. Anlatacak bir hikâye olmasa ben Apollon olsam ne kadar bakacaklar yüzüme?" ifadelerini kullandı.

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        Yakışıklılığın tek başına yeterli olmadığını belirten Emre Kınay, meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek göstererek, "Bizde de Kıvanç çok yakışıklı mesela ama adam aynı zamanda iyi oyuncu, projesi o yüzden de tutuyor. Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil" dedi.

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