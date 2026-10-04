BİZİM ÇOCUKLAR, İLK PUANLAR İÇİN SAHADA

A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak.

Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.

Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.