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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar kritik sınavda: Rakip İtalya

        Bizim Çocuklar kritik sınavda: Rakip İtalya

        UEFA Uluslar A Ligi 4. maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İlk 3 maçından puansız dönen Bizim Çocuklar, bu maçı kazanarak turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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        Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

        Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak.

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        BİZİM ÇOCUKLAR, İLK PUANLAR İÇİN SAHADA

        A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak.

        Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.

        Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.

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        İLK MAÇI İTALYA KAZANDI

        Millilerimiz İtalya ile ilk maçını Bursa'da oynadı. Yoğun yağış altında geçen mücadeleyi İtalya, 4-1'lik skorla kazandı.

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        ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER CEZALI

        Ay-yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

        Arda ve Barış, Belçika maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.​​​​​​​

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        A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

        Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:

        Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)

        Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino)

        Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe).

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        İTALYA'NIN ADAY KADROSU

        Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

        Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

        Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

        Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg).

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