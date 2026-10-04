TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
Türk Altın İşletmeleri yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, ilk senesinde 2.970 takımın yoğun başvurusuyla tamamlandı. Tarihin sıfır noktası Şanlıurfa'da gerçekleştirilen büyük finalde, 26 takımdan 117 finalist genç yerli ve sürdürülebilir madencilik vizyonunu geleceğe taşıyan projeleriyle yarıştı
Türkiye’nin bağımsız madencilik hedefleri ve katma değerli üretim vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, ilk yılında genç mühendis, araştırmacı ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türk Altın İşletmeleri yürütücülüğünde teknoloji dünyasına kazandırılan yarışma, yer altı zenginliklerimizin ileri teknoloji, yapay zekâ, otomasyon ve çevre odaklı yenilikçi yöntemlerle ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.
İLK YILDA 2.970 TAKIM BAŞVURDU, 117 GENÇ FİNALDE YARIŞTI
Yarışmanın ilk döneminde Türkiye’nin dört bir yanından üniversite ve gençlik ekiplerini temsil eden 2.970 takım başvuru gerçekleştirdi. Zorlu ön eleme, raporlama ve teknik değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen 26 takım ve toplam 117 finalist, medeniyetler beşiği Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST’te final heyecanını yaşadı. Finalist ekipler, sektörün duayen isimleri ve uzman jüri üyeleri önünde geliştirdikleri prototip ve sistemleri sergiledi.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Final değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren takımlar hem madencilik sektörünün simgesi niteliğindeki ödüllerle hem de özel başarı plaketleriyle taltif edildi:
Yarışma kapsamında teknik yetkinliğin yanı sıra projenin ifade gücü ve sektörel etki potansiyeli de ödüllendirildi. Final etabında jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle "En İyi Sunum Ödülü" ile projelerin sahada uygulanabilirliğini ve katma değerini öne çıkaran "Madenciliğe Katkı Potansiyeli Ödülü" sahiplerine takdim edildi.
YARIŞMANIN ÖTESİNDE BÜTÜNCÜL BİR EKOSİSTEM: EĞİTİMDEN AR-GE'YE TAM DESTEK
Türk Altın İşletmeleri, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması’nı yalnızca bir takvim faaliyeti veya dereceye girenleri belirleyen bir organizasyon olarak değil; sürdürülebilir, bağımsız ve yerli madencilik teknolojileri ekosisteminin başlangıç noktası olarak konumlandırıyor.
Şirket, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve genç yetenekleri sektöre kazandırma hedefi doğrultusunda çok katmanlı destek modellerini devreye almıştır:
"FİKİRLERİN HAYATA GEÇMESİ İÇİN YANLARINDAYIZ"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Altın CEO’su Abdurrahman Alp Beyaz, Türkiye'nin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerinde madenciliğin stratejik bir kaldıraç olduğunu belirterek şu mesajı paylaştı:
"Bizim için TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması final ödüllerinin verilmesiyle sona eren bir süreç değildir. Asıl yolculuk şimdi başlıyor. Şanlıurfa'da yarışan 26 takımımızın ve 117 gencimizin ortaya koyduğu yenilikçi vizyonu, hayata geçireceğimiz Ar-Ge Merkezimizde destekleyecek; burs programlarımızla eğitim yolculuklarında yanlarında olacağız. Türkiye’nin madenlerini yerli mühendislik kabiliyeti, ileri teknoloji ve çevreye duyarlı yaklaşımlarla dünya standartlarında işleyecek güçlü bir ekosistemi el birliğiyle inşa ediyoruz."