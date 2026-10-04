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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim!

        Vincenzo Montella: Güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında A Milli Takımımız, İtalya'ya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcu Ozan Kabak, basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 22:36 Güncelleme:
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        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takımımız, İtalya'ya konuk olacak. Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden milliler, puan veya puanlarla tanışmak için sahada olacak.

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Ozan Kabak, İtalya maçı öncesi Bologna’daki Renato Dall'Ara Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.

        İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

        "Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz."

        "ÜMİTLİYİM GÜZEL BİR SONUÇ ALACAĞIMIZA DAİR"

        “Maalesef, yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair.”

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        "ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLERLE MÜCADELE EDİYORUZ"

        “Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi’nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada.”

        "ELEŞTİRİLER HAKSIZ VE AĞIR OLDUĞUNDA ETKİLENEBİLİRLER"

        “Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler."

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        "31 YAŞINDAKİ FORVETİ KADROYA ALMAMI İSTEDİLER"

        "O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında bana 3. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler bana. 31 yaşındaki forveti kadroya almamı istediler açıkçası.”

        İŞTE OZAN KABAK'IN SÖZLERİ:

        "Biz iyi oyuncularız, iyi de çalıştık. İtalya’ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. Ama bu sefer daha farklı olacağına inanıyorum. İyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz.”

        "EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ ARKADAŞLIĞIMIZ"

        “Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. İşler iyi gittiğinde de böyleydi. Şu an işler belki kötü gidiyor ama biz birlik olmaya devam ediyoruz. Düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımızı düşünüyorum.”

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        "FAZLA GOL YİYORUZ"

        “Defansif olarak fazla gol yiyoruz şu an. Bunu söylemekten çekinmiyorum ama bunun üzerine gidiyoruz. Antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık.”

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        #a milli takım
        #Vincenzo Montella
        #UEFA Uluslar Ligi
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