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        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul zamanı!

        Beşiktaş'ta kongre üyeleri bugün sandık başına gidiyor... Başkan Serdal Adalı'nın olağanüstü seçim kararı almasının ardından tek başına gireceği seçimde üyeler, Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim listesini oylayacak. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!

        Beşiktaş'ta dün 2026 yılı idari ve mali olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi... Başkan Serdal Adalı ve yönetimi ibra edilirken; bütçeye de onay verildi.

        Beşiktaş Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı.

        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kongrede divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi.

        Seçimde aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

        OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

        Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı.

        SERDAL ADALI'DAN RAKİPLERE GÖNDERME

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, seçimli genel kurulda oy verme işlemi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        "PARA VEREREK OYUNCU GÖNDERME DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

        Transfer maliyetleriyle ilgili görüşleri, endişeleri anlıyorum. Ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kâr elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum ve hepinize de hak veriyorum. Ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona ermiştir.

        "RAKİPLERİMİZİN 1-2 OYUNCUYA VERDİĞİ YILLIK ÜCRETLE BİZ TAKIM KURDUK"

        Her bir oyuncumuz çok değerli. Yükümlülükleri elbette düşüneceğiz ancak olası getirileri de göz ardı etmeyelim. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücretle bonservis rakamlarına biz bir takım kurduk. Üç büyük kulübün kontratlarını, verdiği maaşları karşılaştırın; bizim iyi iş çıkardığımızı çok net şekilde göreceksiniz.

        GENEL KURUL BAŞLADI

        Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul başladı.

        BÜTÇE KABUL EDİLDİ

        Toplantıda, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

        ADALI VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

        01.06.2025-31.05.2026 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edildi.

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        BORÇ AÇIKLANDI

        Beşiktaş Kulübünün borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı. Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün üyelerini bilgilendirdi. Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.

        İŞTE SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

        BAŞKAN: Serdal Adalı

        ASİL ÜYELER: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre.

        YEDEK ÜYELER: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.

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        #beşiktaş
        #seçim
        #Genel Kurul
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