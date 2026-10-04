OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

10:30 04/10/2026

SERDAL ADALI'DAN RAKİPLERE GÖNDERME

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, seçimli genel kurulda oy verme işlemi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"PARA VEREREK OYUNCU GÖNDERME DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

Transfer maliyetleriyle ilgili görüşleri, endişeleri anlıyorum. Ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kâr elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum ve hepinize de hak veriyorum. Ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona ermiştir.

"RAKİPLERİMİZİN 1-2 OYUNCUYA VERDİĞİ YILLIK ÜCRETLE BİZ TAKIM KURDUK"

Her bir oyuncumuz çok değerli. Yükümlülükleri elbette düşüneceğiz ancak olası getirileri de göz ardı etmeyelim. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücretle bonservis rakamlarına biz bir takım kurduk. Üç büyük kulübün kontratlarını, verdiği maaşları karşılaştırın; bizim iyi iş çıkardığımızı çok net şekilde göreceksiniz.