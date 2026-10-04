OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı.
Beşiktaş'ta dün 2026 yılı idari ve mali olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi... Başkan Serdal Adalı ve yönetimi ibra edilirken; bütçeye de onay verildi.
Beşiktaş Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kongrede divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi.
Seçimde aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.