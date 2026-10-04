Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.19'da merkez üssü Saimbeyli olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. İlçede saat 14.36'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntının yerin 8,67 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine kentte iki depremin ardından ekiplerin görevlendirildiğini söyledi. Olumsuz ihbar almadıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen olumsuz ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyorum." dedi.

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OSMANİYE'DE DE 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.43'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yazılı açıklamasında, depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Saha çalışmalarına ilişkin bilgi veren Serdengeçti, "İlimizde hissedilen deprem sonrası ilgili kurumlarımızla ivedilikle koordinasyon sağlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yüce Mevla milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin komşu ili Adana'daki Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8, saat 14.36'da ise 4,9 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmişti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KURUM: OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Çevre illerde de hissedilen depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

SAĞLIK BAKANI'NDAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, Adana ve Osmaniye’deki depremlerle ilgili "Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." açıklamasında bulundu.