Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında, 24 dakika içinde orta büyüklükte 3 deprem yaşandığını belirtti.

AA'da yer alan habere göre bu depremlerin Savrun ve Saimbeyli faylarının arasında olduğuna dikkati çeken Sözbilir, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 Ekinözü depreminden sonra Göksun güneyinden Kozan-Kadirli'ye doğru 5 büyüklüğüne varan yüzlerce deprem oldu. Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor. Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir. Halkın panik yapmaması ve yetkili makamların direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli."

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