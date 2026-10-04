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        Haberler Dünyadan Lana Del Rey'in timsah avcısı eşinden aldatma iddialarına yanıt

        Lana Del Rey'in timsah avcısı eşinden aldatma iddialarına yanıt

        Lana Del Rey, 2024'te evlenerek hayranlarını şaşırttığı timsah turu rehberi ve timsah avcısı Jeremy Dufrene tarafından aldatıldığı iddiasıyla gündemde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Timsah avcısından aldatma yanıtı

        Instagram'da bir sayfa, timsah turu rehberi ve timsah avcısı Jeremy Dufrene'nin, ünlü şarkıcı Lana Del Rey'i aldattığı yönündeki bazı dedikoduları inceleyen bir video yayımladı.

        Sunucu kamera karşısında, "Lana Del Rey'in kocası onu aldatıyor iddiası var ve bu söylentiyi ilk kez duymuyoruz. Ya Lana Del Rey'in sözde peri masalı evliliği, tüm kariyeri boyunca şarkılarında anlattığı türden bir ilişkiye dönüşüyorsa?" diye konuştu.

        KENDİNİ SAVUNDU

        Sunucu ayrıca, "Jeremy, Hollywood'un tam tersi olmalıydı. O, Louisiana'dan bir timsah tur rehberiydi, ilgi peşinde koşan başka bir oyuncu, müzisyen veya ünlü değildi. Lana onunla evlendiğinde, belki de sonunda müziğinde romantize ettiği kaotik dünyadan çıkıp daha basit ve daha sağlam bir şey bulduğu yönünde bir anlatı oluşmuştu" dedi.

        41 yaşındaki Lana Del Rey'i aldattığı iddia edilen 51 yaşındaki eşi, video internette yayılmaya başlayınca, kendini savundu. Dufrene, yorumlar bölümünden iddiaları yalanladı ve karşılık verdi.

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        "İNANMAYIN SAKIN!"

        "Bu dedikoduyu yayan herif kim? Buna inanmayın sakın!" diye yazan Dufrene, "Lana ile 7/24 birlikteyim, yoksa nerede olduğumu veya ne yaptığımı tam olarak bilir" ifadesini kullandı.

        Eylül 2024'te Lana Del Rey, timsah turu rehberiyle ilişkilerini kamuoyuna duyurduktan sadece bir ay sonra Louisiana'da evlenerek hayranlarını şaşırtmıştı.

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        #lana del rey
        #aldatma
        #timsah
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