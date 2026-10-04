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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik: Eğitim öğretim devam edecek

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Eğitim öğretim devam edecek

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremler sonrası Deprem Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Herhangi bir can kaybı olmadığını belirten Çelik, "Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 19:21 Güncelleme:
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        "Eğitim öğretim devam edecek"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Herhangi bir can kaybı bulunmadığını ifade eden Çelik, bölgede saha tarama çalışmalarının süreceğini söyledi.

        Şu an için olumsuz iletilen olumsuz bir rapor olmadığını belirten Çelik, "Valilerimiz işin başında, devlet kurumları işin başındadır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan bu modelin esası hiçbir vatandaşımız yalnız kalmayacaktır. Devlet vatandaşımızın yanında ve hizmetindedir. O sebeple bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, Çelik, deprem konusundaki dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, "Özellikle sosyal medyada depremle alakası olmayan, başka yerlerle alakası olan ya da geçmişteki depremlerle alakalı birtakım görüntüler koyuluyor ve her depremde bunlar sanki gerçekleşmiş gibi, panik yaratacak bir şekilde, halkımızı yanlış bilgilendirecek bir şekilde bunlar servis ediliyor. O sebeple bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım." dedi.

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        #Deprem
        #Ömer Çelik
        #AFAD
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