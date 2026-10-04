AK Parti Sözcüsü Çelik: Eğitim öğretim devam edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Herhangi bir can kaybı bulunmadığını ifade eden Çelik, bölgede saha tarama çalışmalarının süreceğini söyledi.

Şu an için olumsuz iletilen olumsuz bir rapor olmadığını belirten Çelik, "Valilerimiz işin başında, devlet kurumları işin başındadır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan bu modelin esası hiçbir vatandaşımız yalnız kalmayacaktır. Devlet vatandaşımızın yanında ve hizmetindedir. O sebeple bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çelik, deprem konusundaki dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, "Özellikle sosyal medyada depremle alakası olmayan, başka yerlerle alakası olan ya da geçmişteki depremlerle alakalı birtakım görüntüler koyuluyor ve her depremde bunlar sanki gerçekleşmiş gibi, panik yaratacak bir şekilde, halkımızı yanlış bilgilendirecek bir şekilde bunlar servis ediliyor. O sebeple bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım." dedi.