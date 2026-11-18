Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Adalı, siyah-beyazlı takımın transfer gündemine dair merak edilenleri cevaplarken, hakem kararları ve yayın ihalesiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"DEVRE ARASI TRANSFERLERİ ZORDUR"

"Geçtiğimiz hafta hoca ve Önder Özen ile birlikte toplantı gerçekleştirdik. İlk toplantı değil bu, biz 15 günde bir 3 haftada bir bir araya geliyoruz. Transfer çalışmalarının üzerinden geçiyoruz sürekli. Geçtiğimiz hafta da hocanın devre arasındaki transferlerle ilgili beklentilerini gözden geçirdik. Transferin belirli tarihleri olabilir ama bizde transfer durmuyor. Çalışmalar devam ediyor. Geçen sezonun ortasından itibaren elimizdeki kadroyu yenilemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kolay olmuyor. Geçen devre arasında bir takım yenilikler yaptık. Devre arası transferleri çok zor transferlerdir, pahalı transferlerdir ve yerine oturması birazcık da şansa bağlı. Çok fazla eksiğimiz yok. Yaz döneminde yetiştiremediğimiz transfer oldu. Onları tamamlayacağız. Demin de söyledim, bizde senenin 10 ayı transfer ekibi devamlı şekilde çalışıyor. Yılbaşına 35 gün daha var. İsimlerin kesinleştiği bir tablo elimize geçer gelecek hafta. O zaman daha net konuşuruz."

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"EKSİK DİYEBİLECEĞİMİZ BİR DURUM YOK"

"Şu anda şu bölgede oyuncumuz eksik diyebileceğimiz bir durum yok. Şimdi yapmaya çalıştığımız, bu takımı güçlendirmeye çalışmak."

"GİDER, ALIR VE GELİRİZ"

"Bugüne kadar 32-33 futbolcu değiştirmişiz. Türkiye'de yok böyle bir durum, Avrupa'da da nadirdir. 32-33 futbolcu değiştirip yerine 20'ye yakın yeni futbolcu getirmek ve zirveye oynamak kolay değil. Camianın beklentilerini biliyoruz. Bu beklentilere cevap vermek için elimizden geleni yapacağız. İşin parasal kısmı bir engel değil bizim için. Yeter ki istediğimiz, faydalı olacak futbolcuyu bulalım. Gider, alır ve geliriz."

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"HOCANIN BİR YERE GİTME NİYETİ YOK!"

"Vincenzo Italiano'nun 1.5 sene daha kontratı var, bir yere gitmeye niyeti yok. Hoca Beşiktaş'ı sevdi; Beşiktaş da hocayı sevdi."

"NE GEREKİYORSA ONA GÖRE HAREKET EDERİZ"

"Ayrılacak oyuncular... Ben duyuyorum. İlla bunu yollayayım. Bu futbolcu bize yaramıyor diyebileceğimiz bir futbolcu yok. Şu anda bu takımda herkes çalışmalarına devam ediyor. Bir teklif gelir, bir talep gelir, futbolcu gitmek ister, o gün geldiğinde önümüze koyar ne gerekiyorsa ona göre hareket ederiz."

"BUNLARI NEREYE ALACAĞIZ?"

"Yabancı kontenjanı var. Arada sırada duyuyorum; "Bir orta saha, bir sağ açık" (Gülerek). Bunları nereye alacağız, kimleri yollayacağız? Bunun planlaması yapılıyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Gereken noktalara gereken transferler yapılacak. Gidecek olan varsa gidecek. Bugün için özel olarak şu takımdan ayrılacak.... Geçtiğimiz yıllardaki gibi elimizde bir liste yok. Bu da beni mutlu ediyor. Gönderilecek oyuncularımızın olmaması beni mutlu ediyor."

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"KENDİ İŞLERİNE BAKSINLAR!"

Soru: Hocayla ilgili sosyal medyada bazı yorumlar görüyoruz. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Serdal Adalı: Çok bunlara girmek istemiyorum ama... Girmeden de olmuyor. Beşiktaş ne zaman biraz kafasını kaldırsa bu işler başlıyor. Hocasına, oyuncusuna, santrforuna... Halı sahada bile ayağına zor top değmemiş insanlar... Kalkıp bunca yılın hocasına bunu oynatsa, bunu yapsa diye akıl veriyor. Hakaret ediyorlar. Sinyalci dedi biri. Bunca yılın gazetecisi, sinyalinin ne anlama geldiğini anlamamış. Sinyalcilik kendi yaptığı! Biz de açıklama yaptık. Gereği olmayan işler oldu. Sadece hocaya değil, Beşiktaş'ın futbolcusuna nasıl hakaret edersiniz, kimde var bu hak? Bundan sonra talimat verdim, cevap da vermeyeceğiz. Kulüp olarak açıklama yaptırmayacağım. Ben onları camiaya havale ediyorum. Gerekli cevabı onlara taraftar, camia verecektir. Biz cevap verdikçe, o insanlar tekrar gündeme gelmiş, adları hatırlanır olmuş. Arzu etmediğimiz şeyler bunlar. Kendi işlerine baksınlar. Kimsenin eleştirisine bir şey demiyoruz, kendimle ilgili bir açıklama yapmadım. Hocama, futbolcuma eleştiri boyutuna aşacak şekilde gelirlerse kimse üzülmeyecek, kimse şikayet etmeyecek ondan sonra.

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"WILLOCK HOCAMIZIN İSTEDİĞİ BİR OYUNCU"

Soru: Vincenzo Italiano özellikle bir oyuncuyu (Joe Willock) istemişti. Onunla görüşmeleriniz devam ediyor mu?

Serdal Adalı: Adını tekrar söylememe gerek yok. Ocak ayından itibaren görüşme hakkımız var, sözleşmesi bitiyor. Olursa transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir futbolcu. Alternatiflerimiz de var. Arkadaşlarımız görüşüyor. Transfer bir başlasın bakalım resmi olarak...

"Mevkiler belli, eksik hiç futbolcumuzun olmadığı... Az önce de söyledim. Sol açığımız yok, 6 numaramız yok dediğimiz günleri geride bıraktık. Mevkiler belli. Bu bölgelere birer takviye yapacağız. Bir yabancı kontenjanı da var. Limitler elverdiği sürece yapacağız. Bu gitsin dediğimiz futbolcumuz yok ama ihtiyaç olan bölgeler belli. Orta saha, stoper, sağ açığa bir takviye yapmak istiyoruz ama bunlar yabancı kontenjanına da bağlı. Mali kısım sonradan geliyor. Yeter ki bu işleri çözelim. Transfer yapmak kadar kolay bir şey yok, yeter ki şartlar oluşsun."

"YAYIN İHALESİNDE BEKLENTİMİZ 500 MİLYON DOLARLAR SEVİYESİNDE"

"Yayın ihalesinde ilk gün söylediğimiz gibi beklentimiz 500 milyon dolarlar seviyesinde çünkü 500 milyon dolarları gördü bu lig. İhalede nasıl bir teklif gelecek... İhaledir, kestirmek kolay değil ama beklentimizde değişiklik yok. İnşallah tahmin ettiğimiz, istediğimiz rakamlarda bir rakam bekliyoruz. Bu seneki 180 milyonun çok üzerinde olacağından eminim."

"BATUM'DA BİLETLERİN YÜZDE 75-80'İ SATILDI"

"Batum'da oynamak kadar, seyirciyle oynamak konusu üzerinde çalıştığımız noktaydı. İlk kurayı çektiğimizde UEFA yetkilileriyle... Birazcık suratım da düşünce, yardımcı oluruz dediler, kendilerine teşekkür ediyorum, oldular da. Diğer takım, seyircisiz olması için elinden geleni yaptı, biz de yaptık. Batum bize çok yakın. Biletler satışa çıktı, yüzde 75-80'i satıldı. Takım aynı atmosferle sahaya çıkacak. İnşallah yeneceğiz ve mutlu bir şekilde döneceğiz."

"DEPLASMANDA KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

"Allah'a çok şükür kendi sahamızda maç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de. Deplasmandaki iki maçı takımın kaybettiği konusu... Çok çabuk unutuyoruz. Alanyaspor maçı... Bizim camialarından sorunlarından bir tanesi bu. Deplasmanda bir sıkıntı var, evet. Hoca ve futbolcu kardeşlerimle bunun sohbetini yaptık. Bir parça ben bunu şanssızlık olarak görüyorum. Toparlanır diye umudum yüksek. Hem Konya hem Batum'daki maçları kazanıp o şeyi üstümüzden atmış oluruz. Sahamızda çok şükür kaybımız yok, olmayacak da Allah'ın izniyle. Hakem hatalarından dolayı kaybettiğimiz maçlar da deplasmanda olan hadiseler. Kendi seyircimiz önünde hatalar olmuyor mu? Oluyor. Deplasmanda olanlarla kıyasladığımızda buradakiler çok daha minik kalıyor yanında. Deplasmanda kazanmaya başlayacağız. Konyaspor ve Batum'da oynayacağımız maç, bunların başlangıcı olacak inşallah."

"Önümüzdeki sezon da konser anlaşmaları var. Tam belli oldu mu liste tam bilmiyorum. Tüm yaz boyunca tüm konser planlamaları yapıldı. Ciddi bir gelir bekliyoruz. Geçen senekinin üzerinde bir gelir bekliyoruz."

"GENÇ HAKEMLERİN DESTEKÇİSİYİZ"

"Adli mercilerde görülen davalar var. Bunun üzerine konuşmak... Ben konuşacağımı konuştum. 1.5 senedir konuşmadığım kalmadı. Sonuç ortada. Yeni bir yapılanma oldu MHK'de. Var gücümüzle desteklemeye çalışıyoruz. Başarılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Olan hadiselerle ilgili konuşmak doğru olmaz şu ortamda. Bekleyeceğiz, sonuçlarını göreceğiz hep birlikte. Önemli olan Türk futbolunu ileriye gitmesi için alınacak kararlar, atılacak adımlar. İlk gün nasıl bunu desteklediysek, bugün de destekçisiyiz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah sezon sonunda farklı şeyler konuştuğumuz günler olur. İnşallah iyi olacak, umudumuzu yitirmedik. İyi şeyler yapılmaya çalışılıyor. Genç bir hakem ekibi var. Biz genç hakemlerin destekçisiyiz. Yeter ki kimseyi dinlemeden, kimsenin etkisinde kalmadan hatalı kararlar vermesinler yoksa herkes hata yapabilir."

"Ferhat Gündoğdu'yu ziyarete gitmedim ama geçmiş olsun dileklerimi federasyon yetkililerine ilettim."

"G.SARAY DERBİSİ İÇİN YABANCI HAKEM TALEBİMİZ OLMAYACAK"

"Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebimiz olmayacak. Hakem yönetiminde bazı şeyler düzelmeye başlamışken yabancı hakem konusunu yeniden gündeme getirmeyi doğru bulmuyorum. Kendi elimizdeki hakemlerden biri gelecek ve maçı yönetecek. Yeter ki işin işinde kötü niyet olmasın, birileri yönlendirmesin. Yabancı hakem konusu çok bugünün konusu değil."

"GENÇ HAKEMLERİN İYİ NİYETİNDEN HİÇBİR ŞÜPHEM YOK"

"Türk futbolunda hakem yetiştirme konusu 2 yıl araya gitti. Benim asker arkadaşımın oğludur diye birini alıp yetiştirirseniz hiçbir yere varamazsınız. Genç hakemlerin bir suçu yok. Yetiştirmeden, hazır hale gelmeden siz bu çocukları ateşe atarsanız ister istemez hatalı sonuçlar olacak.

Bu iki sene araya giden bir süre olarak geliyor bana. Toparlanır mı? Evet. Yeter ki iyi niyet olsun. Benim genç hakemlerin iyi niyetinden hiçbir şüphem yok. Önümüzdeki bu hakem sorunu bitmeyecek."

"SERGEN YALÇIN İNŞALLAH ÇOK BAŞARILI OLUR"

"Sergen Yalçın inşallah çok başarılı olur. Bundan yana da şüphem yok. 1-2 maç kötü gidebilir, önümüzde daha süre var. Türk milletinin de beklentisine de karşılık vermiş olur, çok başarılı olur inşallah."