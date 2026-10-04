Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel 5 Ekim Pazartesi günü (yarın) adliyeye sevk edilecek.

"Hakemler dosyası" kapsamında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

YASİN KOL İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Gözaltına alınan Yasin Kol ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

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İFADELER DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel’in ifade süreçleri devam etmekte olup 05/10/2026 Pazartesi günü adliyeye sevki planlanmaktadır." denildi.

Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı! Haberi Görüntüle