Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran’da yeni istasyon binaları inşa ettiklerini, Kapıkule ve Edirne Gar binalarını ise yeniden yaptıklarını belirten Uraloğlu, “Çerkezköy Yük İstasyonu Personel Binası ve Loko Bakım Atölyesi’ni de projemiz kapsamında hayata geçiriyoruz. “Kapıkule Gar sahasında yol sayısını 23’ten 42’ye, toplam hat uzunluğunu ise 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarıyoruz. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesimi de çift hatlı hale getiriyoruz.” açıklamasında bulundu.