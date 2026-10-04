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        Haberler Dünya İran Petrol Bakanı istifa etti

        İran Petrol Bakanı istifa etti

        İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 20:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran Petrol Bakanı istifa etti

        İran basınına göre, Tabatabai, Paknejad’ın istifa ettiğini belirtti.

        Tabatabai, Paknejad’ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd’in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını söyledi.

        Bakanın istifasına gerekçe olarak herhangi bir bilgi verilmedi.

        ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ve deniz ablukası, Tahran’ın petrol ihracatını önemli ölçüde etkiledi. Washington, İran’ın petrol gelirlerini azaltmak amacıyla yaptırımları genişletirken, petrolün deniz yoluyla taşınmasını da engellemeye yönelik adımlar attı. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki abluka nedeniyle İran’ın başta Çin olmak üzere dış pazarlara petrol sevkiyatında düşüş yaşandığı ifade ediliyor.

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        *Haberde, İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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