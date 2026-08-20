Sandra Bullock ALS hastalığından kaybettiği hayat arkadaşının ardından ilk kez konuştu

Oscar ödüllü oyuncu Sandra Bullock, 2015'ten itibaren birliktelik yaşadığı ve 2023 yılında ALS hastalığından hayatını kaybeden sevgilisi Bryan Randall'ın ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu.

Randall, ALS hastalığıyla üç yıl boyunca gizlice mücadele ettikten sonra, 5 Ağustos 2023'te 57 yaşında bu hastalığa yenik düşmüştü. 62 yaşındaki Bullock, Randall ile sekiz yıllık ilişkisinde, birlikte iki evlat edinmişti.

'Smartless' adlı podcast yayınına konuk olan Hollywood yıldızı, Randall'ın ALS teşhisini gizli tutma kararı hakkında konuşurken, "Benden paylaşmamamı istedi. Neden paylaşmamamı istediğini biliyorum. Bir süre boyunca bunu bilen tek kişi kız kardeşimdi" dedi.

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"BAŞA ÇIKABİLİRİM SANDIM"

"İlk başta bununla başa çıkabilirim, sessiz kalabilirim, yaptıklarım yüzünden başkalarına zarar vermek istemiyorum, bu yüzden bir süre konuşmamak iyi geldi diye düşündüm" ifadesini kullanan Bullock, Randall'ın teşhisini paylaşmak istememesinin kendisini bu süreçte yalnızlaştırdığını ve pandemi sırasında çocuklarını büyütürken Randall'ın bakımını organize ederken oldukça karanlık bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Tüm dünya pandemi nedeniyle eve kapanmıştı. İlişkimizin yarısında hasta olmasına rağmen, bu kelimenin tam anlamıyla kesin bir teşhis gibiydi" diyen oyuncu, "Teşhis neredeyse pandeminin ortaya çıkışıyla aynı zamana denk geldi. Dolayısıyla pandemi başladığında ve benim de şiddetli astımı olan bir çocuğum olduğunda panikledim" diye konuştu.

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"HİÇ KİMSEYE SÖYLEMEDİK"

"İki küçük çocuğum vardı. Özellikle onu baba figürü olarak gören küçük bir kız çocuğu için bu durumla başa çıkmak çok zordu" diyen Bullock, "Kimseye söylememe izin verilmedi. Bir süre sadece kız kardeşim biliyordu. Bu çok büyük bir yük" ifadesini kullandı.

Bullock, sonunda Randall'ın durumu hakkında yakın arkadaşı Jennifer Aniston'a ve 'Smartless' programının sunucusu Jason Bateman'ın eşi Amanda Anka'ya içini döktüğünü söyledi. Bullock, hastalığın hızla ilerlemesi nedeniyle, "Bryan'ın ölümünden dört yıl önce onun için yas tuttum" şeklinde konuştu.

DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFÇISIYDI

2021'de, Randall hastalıkla mücadele ederken, 'Red Table Talk' adlı programa katılan Bullock, onu "hayatının aşkı" olarak nitelendirmişti.

Çifti, ilk kez Randall'ın Bullock'un en büyük çocuğu Louis'nin 2015'teki doğum günü partisinde fotoğraf çekmek üzere işe alındığı sırada tanıştı. Bu, oyuncunun kendisini aldatan eski eşi kocası Jesse James'ten ayrılmasından sonraki ilk ciddi ilişkisiydi.

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Bullock ve Randall, Ekim 2015'te, oyuncunun 'Our Brand is Crisis' filminin galasında kol kola görülmeleriyle ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Çift, neredeyse hiç ayrılmadan ilişkilerini yaşadılar. Randall, Bullock'a basın toplantılarında, film galalarında eşlik etti ve Bullock film çekimlerindeyken setin ayrılmaz bir parçası oldu.