Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri: Marmara Denizi'nde peş peşe sarsıntılar, Altın iki ayın zirvesinde, Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu, Yeni nafaka düzenlemesinde neler var?

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

MARMARA DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE SARSINTILAR

İstanbul'da Adalar açıklarında denizde art arda meydana gelen düşük büyüklükteki depremler endişe yarattı. Kandilli Rasathanesi 18 Ağustos saat 06.00 ile 20 Ağustos saat 13.00 arasında bölgede büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişen 117 deprem kaydedildiğini açıkladı. Bu hareketlilik uzmanlar tarafından "fayın aktif olduğunun göstergesi" olarak değerlendirildi, ama bunun tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı ancak Adalar Fayı'nın 6 ve üzeri büyüklükte deprem potansiyelinin göz ardı edilemeyeceği belirtildi.

MSB: İSRAİL'İN VURDUĞU HAVA ÜSSÜNDE TÜRK ASKERİ HEYETİ YOKTU

MSB, İsrail'in Suriye'deki Hava Üssü'ne yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. "Saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını" belirtti. MSB, Suriye'nin "tek ordu" ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasitesini oluşturma çalışmalarına destek verileceğini vurguladı.

ALTIN İKİ AYIN ZİRVESİNDE

Gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi... Ons Altın fiyatı bugün 4 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde, iki ayın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Gram altın 6 bin 934 liradan işlem görüyor. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahviller için likidite desteğini artıracağını açıklaması, ABD tahvil getirilerini ve doları aşağı çekerek altını destekledi.

KRİPTO PARALARDA TRUMP VE TAHVİL COŞKUSU

ABD tahvillerindeki bu gelişmenin yanı sıra, ABD Başkanı Trump'ın kripto sektörüne yönelik açıklamaları ve ABD'de düzenleyici çerçevenin netleşeceği beklentisi kripto paraları yükseltti. Bitcoin 71 bin doları aşarken Ethereum yüzde 18'in üzerinde değer kazandı.

TRUMP'TAN İRAN'A "BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ" EKONOMİK OPERASYON İLANI

Bu arada Trump, İran'a bir anlaşma yapma fırsatını kendisinden başka kimsenin vermediğini savunarak, İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini kaydetti ve "Herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." ifadelerini kullandı.

SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILACAK, EN AZ 5 YIL NAFAKA VERİLECEK

Nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alacağı 13. Yargı Paketi ekimde Meclis'e sunulacak.Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, paketle süresiz nafaka kaldırılacak. Yeni düzenlemeye göre evlilik 6 ay sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere 1 yıl daha nafaka ödenecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler de hızlandırılacak.

OKUL ÖNCESİ KIRTASİYE SEKTÖRÜNE SIKI DENETİM

14 Eylül'de açılacak okulların öncesinde 81 ilde denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, 5 günde yaklaşık yarım milyon ürünü inceleyerek mevzuata aykırı hareket eden 367 işletmeye idari yaptırım uyguladı. Gerçekleştirilen raf ve kasa denetimlerinde 479 bin 847 ürün mercek altına alındı.

ALEKSEY BATRAKOV GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'DA

Galatasaray'dan bir haberle devam edelim... Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşıldı. Rus ekibiyle görüşmelere başlandığını açıklayan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu özel uçakla İstanbul'a getirdi. HT Spor'un edindiği bilgiye göre, Galatasaray oyuncuyla 2031'e kadar sözleşme imzalayacak ve 4 milyon Euro'nun üzerinde net maaş alacak.