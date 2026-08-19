Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri: Furkan Vakfı'na operasyon, Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir, Yeni Partili vekile saldırıda yeni ayrıntılar

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

FURKAN VAKFI'NA OPERASYON

Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, 32 kişi işlem başlatıldığını, aralarında Levent Börek'in de bulunduğu 5 şirkete kayyum atanadığını ve 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

ESKİ BAKAN ARİF AHMET DENİZOLGUN İÇİN FETH-İ KABİR

Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünün araştırılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda başlatılan feth-i kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun’un vefatına ilişkin dosyada, ölümün resmi makamlara bildirilmesindeki gecikme, cansız beden üzerinde bulunduğu ileri sürülen bulgular ve dönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar yer alıyor.

YENİ PARTİLİ VEKİLE SALDIRIDA YENİ AYRINTILAR

Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in hayati tehlikeyi atlattığı ve tedbir amaçlı uyutulduğu bildirildi. Öte yandan Meriç'in dün saha ziyaretleri gerçekleştirdiği, öğle saatlerinde de koruma polisine özel işleri olduğunu söyleyip izin verdiği kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Özgür Özel'le birlikte Yeni Parti'ye geçtiği belirtilen Keleş, olayın arkasında Oğuzeli ilçe başkanlığı için beklediği atama sürecinde yaşanan gerilim bulunduğunu anlattı. 27 suç kaydı olduğu belirtilen Keleş tutuklandı.

BARRACK: İSRAİL VE TÜRKİYE ARASINDA ÇATIŞMA RİSKİ VARDI

Önemli bir açıklama var şimdi bakalım... ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırının Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışma riski barındırdığını söyledi. İsrail-Suriye çatışma önleme biriminin yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda "gizli görüşmelerin" sürdüğünü söyleyen Barrack, "Türkiye, doğrudan veya dolaylı olarak bu sürece davet edilebilir." diye konuştu.

MEB'TEN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN 81 İLE GENELGE

Okullar 14 Eylül'de açılıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin 81 ile genelge gönderdi. Genelgede Türkiye Yüzyılı maarif modeli rol model alındı. Öğretmenlerin önlük giymesi, veli görüşmelerinin ise Okul Randevu Sistemi üzerinden yapılması istendi. Genelgede ayrıca sağlıklı beslenme, dijital eğitim, yapay zeka ve robotik kodlama gibi seçmeli dersler, mesleki eğitim, öğrenci güvenliği ve özel eğitim süreçlerine ilişkin çeşitli düzenlemelere yer verildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Bu arada okul servislerine uygulanacak zam oranları da belli oldu. İstanbul'da en kısa mesafe yıllık 39 bin 970 lirayken 21 kilometreyi aşan güzergahların yıllık maliyeti 90 bin lirayı aştı. Ankara'da ise en kısa mesafe yıllık 27 bin lirayken, en uzun mesafe yıllık 40 bin lirayı aştı.

KANAL İSTANBUL'DA İLK MONTAJ

Kanal İstanbul'un ilk köprüsü olan Sazlıbosna Köprüsü'nde 250 tonluk çelik tabliyelerin montajı sürüyor. Her biri yaklaşık 250 ton ağırlığındaki tabliyeler vinçlerle kaldırılarak birleştiriliyor. Havadan çekilen görüntülerde ise Sazlıbosna Barajı'ndan Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne uzanan güzergah böyle görüntülendi.