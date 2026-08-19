Dünyanın en iyi forvetleri açıklandı! İşte Galatasaraylı Victor Osimhen'in sıralaması
Önde gelen spor kuruluşlarından ESPN, dünyanın en iyi santrforlarını açıkladı. Listede Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de yer alırken, zirvedeki isim de belli oldu. İşte dünyanın en iyilerinin olduğu o liste...
Amerika merkezli spor kuruluşu ESPN, dünyanın en iyi santrforlarını açıkladı.
2025-2026 sezonundaki performansların değerlendirildiği listede, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de yer aldı.
İşte o listede yer alan en iyi 20 santrfor:
20- ALEXANDER SÖRLOTH (Atletico Madrid)
19- VIKTOR GYÖKERES (Arsenal)
18- MIKEL OYARZABAL (Real Sociedad)
17- DONYELL MALEN (Roma)
16- MARCUS THURAM (Inter)
15- ANTOINE GRIEZMANN (Orlando City)
14- CRISTIANO RONALDO (Al Nassr)
13- ROBERT LEWANDOWSKI (Chicago Fire)
12- OLLIE WATKINS (Aston Villa)
11- IGOR THIAGO (Brentford)
10- HUGO EKITIKE (Liverpool)
9- VICTOR OSIMHEN (Galatasaray)
8- JOAO PEDRO (Chelsea)
7- KAI HAVERTZ (Arsenal)
6- LAUTARO MARTINEZ (Inter)
5- JULIAN ALVAREZ (Atletico Madrid)
4- OUSMANE DEMBELE (Paris Saint-Germain)
3- ERLING HAALAND (Manchester City)