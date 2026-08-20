UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor... Bordo-mavililer, rakibini devirip rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. İşte dev mücadeleye dair tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...
Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki deneyimli temsilcilerinden Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte Avrupa arenasındaki 156’ncı maçını oynayacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 155 maçta 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 60 yenilgi aldı. Bu maçlarda 194 gol atarken, kalesinde ise 208 gol gördü.
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FATİH TEKKE'NİN İLK AVRUPA HEYECANI
Trabzonspor’un başında geçtiğimiz sezon başarılı bir dönem geçiren Fatih Tekke ise teknik direktörlük kariyerinde ilk Avrupa kupası sınavını verecek. Futbolculuk döneminde UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, bu kez bordo-mavili takımın başında teknik direktör olarak Avrupa sahnesinde yer alacak.
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MACARİSTAN EKİPLERİNE KARŞI 4 MAÇ
Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar Macaristan temsilcileriyle 4 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda o dönemki adı Videoton FC olan Fehervar FC ile karşılaştı. İki takım arasındaki her iki mücadele de 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, penaltı atışlarında 4-2 mağlup olan Trabzonspor Avrupa kupalarına veda etti.
Bordo-mavililerin Ferencvaros karşısındaki bilançosu ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.
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TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı bu akşam saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak. Dev karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
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