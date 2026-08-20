MUHTEMEL 11'LER

08:15 20/08/2026

MACARİSTAN EKİPLERİNE KARŞI 4 MAÇ

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar Macaristan temsilcileriyle 4 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda o dönemki adı Videoton FC olan Fehervar FC ile karşılaştı. İki takım arasındaki her iki mücadele de 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, penaltı atışlarında 4-2 mağlup olan Trabzonspor Avrupa kupalarına veda etti.

Bordo-mavililerin Ferencvaros karşısındaki bilançosu ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.