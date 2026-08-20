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        Haberler Dünya Son dakika: Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması

        Son dakika: Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması

        Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması

        Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'deki son İsrail saldırılarını şiddetle kınayarak, ortak bir açıklamada İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine uyması ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

        Arabulucu ülkeler, "İsrail saldırılarının yoğunlaşmasının, Gazze Çatışmasını Sonlandırmaya Yönelik Kapsamlı Plan'ın uygulanması için yoğun çabaların sürdürüldüğü, Gazze Barış Kurulu ile İsrail yetkilileri arasındaki görüşmenin de dahil olduğu ve müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik bir dönemde bölgesel ve uluslararası çabaları baltaladığının altı çizilmektedir" açıklamasını yaptı.

        Metinde, uluslararası toplum ve Gazze Barış Kurulu'nun ateşkesin uygulanmasını sağlamak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için gerekli adımları atması gerektiği de vurgulandı.

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