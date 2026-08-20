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        Canlı

        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde! Zalgiris maçı muhtemel 11'leri...

        Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i ağırlıyor... Siyah-beyazlılar mücadeleden farklı galip ayrılıp rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Eyüpspor maçında kadroda rotasyon yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Zalgiris karşısında sahaya süreceği 11'i ise netleştirdi. İşte mücadele öncesi tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Tobias Stieler

        SAAT: 20.00

        YAYIN: S Sport Plus

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk ediyor...

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard (İlhan) Oh.

        Kauno Zalgiris: Mikelionis, Mourtaki, Tolordava, Lekiatas, Honatar, Karashima, Burba, Benchaip, Snifka, Krekovic, Oliveira.

        VLAHOVIC KULÜBEDE BAŞLAYACAK

        Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.

        Teknik direktör Italiano, Sırp golcünün Kauno Zalgiris maçına yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.

        UDUOKHAI KADRODAN ÇIKARILDI

        Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.

        Takımdan ayrılması beklenen Uduokhai, Kauno Zalgiris karşılaşmasında görev yapamayacak.

        OUATTARA CEZASINI TAMAMLADI

        Siyah-beyazlı takımda Fransız sol bek Kassoum Ouattara, kırmızı kart cezasını tamamladı.

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, rövanşta forma giymemişti.

        Kassoum Ouattara'nın Kauno Zalgiris ile oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.

        BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.

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        #beşiktaş
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        #UEFA Avrupa Ligi
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