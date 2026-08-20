Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde! Zalgiris maçı muhtemel 11'leri...
Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i ağırlıyor... Siyah-beyazlılar mücadeleden farklı galip ayrılıp rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Eyüpspor maçında kadroda rotasyon yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Zalgiris karşısında sahaya süreceği 11'i ise netleştirdi. İşte mücadele öncesi tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.
Teknik direktör Italiano, Sırp golcünün Kauno Zalgiris maçına yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.
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UDUOKHAI KADRODAN ÇIKARILDI
Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.
Takımdan ayrılması beklenen Uduokhai, Kauno Zalgiris karşılaşmasında görev yapamayacak.
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OUATTARA CEZASINI TAMAMLADI
Siyah-beyazlı takımda Fransız sol bek Kassoum Ouattara, kırmızı kart cezasını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, rövanşta forma giymemişti.
Kassoum Ouattara'nın Kauno Zalgiris ile oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.
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BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.
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