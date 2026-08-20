Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz! İş insanını öldürüp tekerlekli sandalyeyle taşıdılar!

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Şubat 2023 tarihinde görülen davada sanık Slave Petrov’u “tasarlayarak kasten öldürme”, Suriye uyruklu iş insanı Samer Foz’u “öldürmeye azmettirme”, Sinan Bulduk’u ise “öldürmeye yardım etme” suçlarından mahkûm etmişti.

Mahkeme, Slave Petrov ve Samer Foz hakkında müebbet hapis cezası verirken, Sinan Bulduk’u ise 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

YARGITAY CEZALARI OY BİRLİĞİYLE ONADI

Sanık avukatlarının itirazı sonrası dosya Yargıtay’a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Böylece 2013 yılına damga vuran cinayet dosyasında cezalar kesinleşmiş oldu.

6 MİLYON 400 BİN DOLARLIK BUĞDAY KRİZİ

Yargıtay kararında olayın perde arkası ise adım adım anlatıldı. Karara göre Ramzi Matta, Ukrayna’da hububat ticareti yapan Mısır asıllı bir iş insanıydı. Sanık Samer Foz ile yapılan milyonlarca dolarlık buğday anlaşması krizle sonuçlandı. Dosyaya göre Samer Foz, gönderilecek buğday için yaklaşık 6 milyon 400 bin dolar ödeme yaptı ancak yükleme gerçekleşmedi. Bunun ardından taraflar arasında büyük gerilim başladı.

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“BORÇ ÖDENECEK” DENİLEREK İSTANBUL’A ÇAĞRILDI

Kararda, Ramzi Matta’nın borcun ödeneceği ve kredi ayarlanacağı söylenerek İstanbul’a çağrıldığı anlatıldı. Olaydan bir gün önce ise bodyguard olarak çalışan Slave Petrov’un özel olarak Türkiye’ye getirildiği belirtildi. Petrov’un otel ve ulaşım organizasyonunun da sanıklarla bağlantılı kişiler tarafından ayarlandığı kaydedildi.

SON SİNYAL FABRİKADAN

14 Haziran 2013 günü Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Ramzi Matta’nın daha sonra Bağcılar’da bir fabrikaya götürüldüğü belirtildi. Yargıtay kararına göre Matta’nın telefonlarından o saatten sonra bir daha sinyal alınamadı. HTS kayıtlarında son baz sinyalinin fabrikanın bulunduğu bölgeden geldiği tespit edildi.

CESEDİ TEKERLEKLİ SANDALYE İLE TAŞIDILAR

Kararda dikkat çeken ayrıntılardan biri de cesedin nasıl taşındığı oldu. Yargıtay’ın değerlendirmesine göre sanıklar, Ramzi Matta’yı öldürdükten sonra havanın kararmasını bekledi. Daha sonra ceset tekerlekli sandalye ile taşındı. Aracın tabanına naylon serildi. Ceset araca yüklenerek Başakşehir’de ağaçlık alana götürüldü.

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CİNAYETİN ARDINDAN RESTORANA GİTTİLER

Olayın ardından bazı sanıkların restorana giderek yemek yediği, daha sonra da Türkiye’den ayrıldıkları belirtildi. Kararda, bazı şüphelilerin aynı gece ülkeyi terk ettiği, Slave Petrov ile Kianosh’un ise Almanya’ya kaçtıklarının anlaşıldığı anlatıldı.

İKİ AY SONRA KEMİKLERİ BULUNDU

Ramzi Matta’dan haber alınamayınca ailesi ve Ukrayna Konsolosluğu polise başvurdu. Yaklaşık iki ay sonra piknik yapan vatandaşlar Başakşehir’de 21 Ağustos günü ormanlık alanda insan kemikleri buldu. Yapılan DNA incelemesinde kemiklerin Ramzi Matta’ya ait olduğu belirlendi. Kemiklerin yanında plastik kelepçeler bulunduğu da dosyaya girdi.

ÇAY TABAĞINDAKİ BEYAZ MADDE

Dosyada zehir şüphesi de dikkat çekti. Fabrikada çalışan bir tanığın, çay tabağında beyaz bir madde gördüğünü anlatması üzerine ilk etapta Ramzi Matta’nın zehirlenerek etkisiz hale getirilmiş olabileceği değerlendirildi ancak Adli Tıp raporlarında bunun kesin olarak kanıtlanamadığı kaydedildi.

YARGITAY DELİLLERİ SIRALADI

Yargıtay kararında mahkûmiyete gerekçe olarak; HTS kayıtları, kamera görüntüleri, olay yeri inceleme raporları, DNA bulguları, tanık ifadeleri, tape kayıtları ve Adli Tıp raporları gösterildi.

SANIKLARIN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Sanık avukatlarının “deliller yetersiz”, “mahkûmiyet varsayıma dayanıyor”, “savunma hakkı ihlal edildi” yönündeki itirazları ise Yargıtay tarafından reddedildi. Kararda, tüm delillerin birlikte değerlendirildiği ve yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.