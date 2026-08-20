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        Haberler Magazin Sibel Can'ın elbisesi olay oldu

        Sibel Can'ın elbisesi olay oldu

        Geçtiğimiz günlerde 56'ncı yaşını kutlayan Sibel Can, Marmaris'te sahne aldı. Ünlü şarkıcının elbisesi çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Sibel Can'ın elbisesi olay oldu

        Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu. Can, konserinde sergilediği performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetiyle de adından söz ettirdi.

        Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı kıyafeti; çay bardağı, çiçek buketi ve ketçap şişesine

        benzetirken, bir diğer kesim ise tercihi oldukça zarif bularak Sibel Can'a şıklığı üzerinden destek verdi.

        Sibel Can, geçtiğimiz günlerde de vücudunu saran elbisesiyle sahne almıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde sanatçının göbek bölgesindeki belirginlik takipçilerin gözünden kaçmamıştı.

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        Katıldığı bir programda kilolu doğduğunu belirten Sibel Can, "Doğduğumda bir gözüm kapalıymış. Bebeklikten beri bende ödem var" demişti.

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        #SİBEL CAN
        #MARMARİS
        #çay bardağı
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