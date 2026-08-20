Sibel Can'ın elbisesi olay oldu
Geçtiğimiz günlerde 56'ncı yaşını kutlayan Sibel Can, Marmaris'te sahne aldı. Ünlü şarkıcının elbisesi çok konuşuldu
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:53 Güncelleme:
Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu. Can, konserinde sergilediği performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetiyle de adından söz ettirdi.
Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı kıyafeti; çay bardağı, çiçek buketi ve ketçap şişesine
benzetirken, bir diğer kesim ise tercihi oldukça zarif bularak Sibel Can'a şıklığı üzerinden destek verdi.
Sibel Can, geçtiğimiz günlerde de vücudunu saran elbisesiyle sahne almıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde sanatçının göbek bölgesindeki belirginlik takipçilerin gözünden kaçmamıştı..png
Katıldığı bir programda kilolu doğduğunu belirten Sibel Can, "Doğduğumda bir gözüm kapalıymış. Bebeklikten beri bende ödem var" demişti.
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