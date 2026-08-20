Sibel Can'ın elbisesi olay oldu

Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu. Can, konserinde sergilediği performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetiyle de adından söz ettirdi.

Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı kıyafeti; çay bardağı, çiçek buketi ve ketçap şişesine

benzetirken, bir diğer kesim ise tercihi oldukça zarif bularak Sibel Can'a şıklığı üzerinden destek verdi.

Sibel Can, geçtiğimiz günlerde de vücudunu saran elbisesiyle sahne almıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde sanatçının göbek bölgesindeki belirginlik takipçilerin gözünden kaçmamıştı.

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Katıldığı bir programda kilolu doğduğunu belirten Sibel Can, "Doğduğumda bir gözüm kapalıymış. Bebeklikten beri bende ödem var" demişti.