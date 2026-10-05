Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı %5,57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı tüketici fiyat enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Enflasyon, beklentilerin altında gerçekleşti. Eylül ayı enflasyonu beklenenden düşük çıkmakla beraber temmuz – eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşti.

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SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 oldu.

Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. Üç aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı oluşmadı. Memurlar ile imzalanan toplu sözleşme gereği gelecek yıl ocak ayında yüzde 5, temmuz ayında yüzde 4 oranında zam yapılacak.

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Yılın geri kalan aylarında enflasyon sıfır olsa bile SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 5,57 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 5 oranında artacak.

OCAK AYINDA MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankasının son piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,61 bekleniyor.

2026 yılı enflasyonu OVP’ye göre gerçekleşirse, ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 7 oranında artacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 8 oranında artacak.