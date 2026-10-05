Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri: Enflasyon 4 yıl 10 ay sonra %30'un altına düştü, Hakem Yasin Kol'a tutuklama talebi, Arap koalisyonundan Yemen ordusunun harekatına destek

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor

ENFLASYON 4 YIL 10 AY SONRA %30'UN ALTINA DÜŞTÜ

TÜİK, Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1.84, yıllık enflasyon yüzde 29.73 oldu. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına indi. Eylül verisiyle beraber 9 aylık enflasyon yüzde 24.32 oldu. Aylık artışta ulaştırma yüzde 2.79 ile ilk sırada yer aldı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise aylık fiyatlar yüzde 0.20 geriledi.

KİRADA TAVAN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kirada ekim ayında uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Gayrimenkul sahipleri, ekimde en fazla yüzde 31,49 oranında zam yapabilecek.

EMEKLİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI %5,57

Ve enflasyonla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için temmuz – eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 5,57 oldu. Yılın geri kalan aylarında enflasyon sıfır olsa bile SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 5,57 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 5 oranında artacak. Kesin rakam ise Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu rakamları "Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor" şeklinde değerlendirdi. Şimşek, "Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor." ifadelerini kullandı.

HAKEM YASİN KOL'A TUTUKLAMA TALEBİ

Hakemler dosyası kapsamında gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adliyesi’ne getirilen hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: 130 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, 2026'nın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Terör operasyonlarının yüzde 20 arttığını belirten Gül, 130 organize suç örgütünün çökertildiğini ve kurşunlama olaylarının yüzde 48 azaldığını söyledi.

ARAP KOALİSYONUNDAN YEMEN ORDUSUNUN HAREKATINA DESTEK

Dünyada gözler bugün Arap Yarımadası'na çevrildi... Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen ordusunun Husilere karşı başlattığı harekata destek sağladı. Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, 100 savaş uçağıyla 324 hedefin imha edildiği duyuruldu. Öte yandan Yemen ordusu, Babulmendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı, Husiler ise reddetti.

SANCHEZ DUYURDU: İSPANYA ERKEN SEÇİME GİDİYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin konut düzenlemelerinin parlamentoda reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı. Sanchez'in 29 Kasım'da gerçekleşecek erken seçimlerde hedefi parlamentoda daha güçlü bir çoğunluk elde etmek. Sanchez açıklamasında hatalar yaptığını ve seçim kampanyasında verdiği sözleri tam olarak yerine getiremediğini de kabul etti.

2026 NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NÜN SAHİPLERİ AÇIKLANDI

Nobel ödülleri açıklanmaya başladı. 2026 Nobel Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi.

"ALTIN ÇOCUK" HAYATINI KAYBETTİ

Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy'un cenaze töreni çarşamba günü düzenlenecek.

MİLLİLER PUAN İÇİN SAHADA

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda mücadele veren A Milli Takımımız, deplasmanda İtalya'ya konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi oynadığı ilk 3 maçta da mağlup olan Montella'nın öğrencileri, İtalya'da moral arayacak. İtalya ise grupta 4 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.