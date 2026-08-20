DAHA ÖNCE DE 450 BİN TL İSTENMİŞTİ

Pınar Altuğ, daha önce de bir takipçisinin kendisinden 450 bin TL istemesiyle gündeme gelmişti. 4 çocuk babası olduğunu ifade eden bir kullanıcı, dolandırıldığını iddia ederek 450 bin TL'lik zararını karşılaması için Pınar Altuğ'dan yardım istemişti. Altuğ da, "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" diyerek, tepkisini göstermişti.