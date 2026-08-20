Marmara Denizi’nin Adalar açıklarında son 24 saat içerisinde büyüklükleri 1,1 ile 3,2 arasında değişen toplam 32 sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Marmara Denizi İstanbul Adalar açıklarında son 24 saatlik zaman diliminde yoğun bir deprem hareketliliği yaşandı.

19-20 Ağustos tarihlerini kapsayan kayıtlara göre bölgede toplam 32 deprem meydana geldi. Sarsıntıların en büyüğü 19 Ağustos günü saat 17.43’te Adalar’a 10,23 kilometre mesafede, 7 kilometre derinlikte ve 3,2 büyüklüğünde kaydedildi.

SARSINTILAR GECE DE DEVAM ETTİ

AFAD verilerine göre Adalar odaklı sarsıntılar 19 Ağustos akşam saatlerinden itibaren arttı. Aynı gün kaydedilen 11 deprem arasında saat 17.43’teki 3,2’lik sarsıntının yanı sıra saat 19.17’de 2,6, saat 20.58’de 2,5 ve saat 22.51’de 1,9 büyüklüğündeki depremler öne çıktı.

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Deprem hareketliliği 20 Ağustos sabah saatlerine kadar art arda devam etti. Gece yarısından sabah 08.18’e kadar 21 ayrı sarsıntı daha kaydedildi.

EN BÜYÜĞÜ 3,2

Gece saatlerinde 00.41’de 2,6 büyüklüğünde, 02.49, 03.33 ve 03.45’te ise 2,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde 04.31’de 2,8 ve 05.40’ta 2,9 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha kaydedildi.

Gün içindeki son kayıtlara kadar büyüklükleri 1,1 ile 2,5 arasında değişen mikro depremler tespit edilmeye devam etti. Sarsıntıların odak derinliklerinin ise genel olarak 7 ila 17 kilometre arasında değiştiği bildirildi.

TÜYSÜZ: BEKLEYİP, GÖRECEĞİZ

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, art arda meydana gelen mikrodepremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adalar Fayı'nda meydana gelen mikrodepremlere dikkat çeken Tüysüz, bu sarsıntıların tek başına büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Tüysüz, "Bir depremin ya da depremlerin öncü olduğu, arkasından büyük deprem gelince anlaşılır. Adalar Fayı'nda olan mikrodepremler, bu fayın aktif olduğunu işaret etmek dışında bir anlam taşımaz. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

BEKTAŞ: PANİK YOK

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki Adalar Fayı çevresinde son günlerde artan mikrodeprem aktivitesine ilişkin sosyal medya hesabından art arda açıklamalarda bulundu.

"ADALAR FAYI DERİNDE SÜRÜNÜYOR MU?"

Çınarcık Havzası'nın doğusundaki Adalar Fayı ve batısındaki Çınarcık Fayı boyunca son 1-2 günde 10-13 kilometre derinlikte mikrodeprem aktivitesinin dikkat çektiğini belirten Bektaş, "10-13 km derinlikteki mikrodepremler, Adalar Fayı'nın derin kesiminde creep (sürünme) olasılığını destekleyen önemli bir gözlem olabilir" dedi.

Bektaş, 2025'te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depreminin ardından oluşan stres değişiminin de bu aktiviteyi tetiklemiş olabileceğini belirtti.

İstanbul'un tarihsel olarak 7'den büyük depremlerden ziyade yıkım yaşadığını ifade eden Bektaş, "Yıkımda, zemin büyütmesi dikkate alınmamıştır. 1935, 1963, 2025 aletsel dönem depremleri M6+’dır" değerlendirmesinde bulundu.

Bektaş ayrıca, "Ana Marmara Fayı'nın birçok yerinde creep yaptığı artık ispatlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"ADALAR FAYI DERİNDE ENERJİ Mİ HARCIYOR?"

Adalar Fayı'nın 10-13 kilometre derinlikte mikrodeprem üretmeye devam ettiğini belirten Bektaş, "Halkın paniğe kapılmasına gerek yok" dedi.

Bektaş, "Bence bu aktivite, derinde creep yapan fayın deprem enerjisinin bir bölümünü küçük kırılmalarla harcıyor olabileceğini düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

"Mikrodepremler her zaman büyük depremin habercisi değildir; bazen fayın enerjiyi nasıl boşalttığını gösterir" diyen Bektaş, "Derinde sürünen fay enerjiyi boşaltıyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"MİKRODEPREMLER NE ANLATIYOR?"

Adalar çevresindeki 10-13 kilometre derinlikteki mikrodeprem aktivitesinin Sındırgı'daki deprem kümelenmelerini hatırlattığını belirten Bektaş, Marmara'nın sıcak ve akışkanlı derin yapısının fay zonunda gözenek basıncını artırarak sürtünmeyi azaltabileceğini ve derin creep'i kolaylaştırabileceğini ifade etti.

Bektaş, "Creep sırasında küçük asperitelerin (fayın kilitli bölgeleri) kırılması, deprem enerjisinin bir bölümünün mikrodepremlerle harcanmasına yol açıyor olabilir" dedi.

"ADALAR DEPREM KÜMESİ 'GAZ PATLAMASI' İLE AÇIKLANAMAZ"

Adalar'da büyüyen deprem kümesinin yaklaşık 10 kilometre derinlikte, Adalar-Çınarcık fay sistemi üzerinde geliştiğini belirten Bektaş, aynı sistem üzerinde 1963'te 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

"Gaz/akışkan basıncı fay kaymasını tetikleyebilir; ancak depremi üreten gaz değil, faydaki kaymadır" diyen Bektaş, güncel kümenin "gaz birikimi patlaması" ile açıklanmak yerine Adalar Fayı'nın günümüzdeki aktif deformasyonu, kilitli ve sürünen (creep) kesimleri üzerinden araştırılması gerektiğini belirtti.

"M6+ DEPREM POTANSİYELİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Bektaş, Armijo ve arkadaşlarının 2005, Carton ve arkadaşlarının ise 2007 tarihli çalışmalarında deniz tabanının doğrudan gözlemlenmesiyle Adalar Fay Zonu'nda 20-30 kilometre uzunluğunda genç bir fay kırığı belirlendiğini ve bunun 1963'te meydana gelen 6,3-6,4 büyüklüğündeki depremle ilişkilendirildiğini aktardı.

Bugün aynı fay zonunda yoğun mikrodeprem aktivitesi bulunduğunu belirten Bektaş, "Bu durum 'büyük deprem geliyor' demek değildir" dedi.

Ancak 1963'te kırılmış, bugün yeniden mikrodeprem üreten Adalar Fayı'nın 6 ve üzeri büyüklükte deprem potansiyelinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Bektaş, "Asıl soru: Bu mikrodepremler gerilim birikimini mi, yoksa derin creep ile enerji boşalmasını mı gösteriyor?" ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ'NİN SON KAYITLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Kandilli Rasathanesi'nin son kayıtlarına da değinen Bektaş, Adalar Fayı çevresinde yaklaşık 10 kilometre derinlikte yoğun mikrodeprem aktivitesinin dikkat çektiğini belirtti.

Bu durumun fayın derin kesimlerinde creep (yavaş sürünme) ve buna bağlı gerilme boşalması olasılığını düşündürdüğünü ifade eden Bektaş, Bohnhoff ve arkadaşlarının 2013 tarihli çalışmasında bölgede 2006-2010 yılları arasında aynı derinlikte 835 mikrodeprem aktivitesinin gözlemlendiğini aktardı.

Bektaş, "Bu tablo, Adalar Fayı'nın tamamen kilitli tek parça bir faydan ziyade, derinde sürünen ve zaman zaman M6+ depremler üretebilen heterojen bir sistem olduğunu düşündürüyor" değerlendirmesinde bulundu.