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        Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 38 şüpheliden 32'si tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Alihan Kuriş tutuklandı

        Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 şüpheliden 32’si tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

        Bu kapsamda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi için gözaltı kararı verilirken, 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan 38 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

        İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, 38 şüpheliden, Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse'yi tutukladı.

        Şüphelilerden, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

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