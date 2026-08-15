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        Haberler Gündem Güvenlik Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu

        Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 09:11 Güncelleme:
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        İmha için parçalamışlar! El konuldu

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönündeki ihbarın doğru olduğu tespit edildi.

        Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ümraniye'de bulunan bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiğine yönelik ihbar alındı.

        İhbar üzerine adreste arama yapılması için karar verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda arama gerçekleştirildi.

        Yapılan incelemelerde, ihbarın doğru olduğu belirlenirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen çok sayıda evraka el konulduğu öğrenildi.

        Ele geçirilen evrakların incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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