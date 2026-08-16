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        Haberler Gündem Güncel Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!

        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!

        Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!

        "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.

        Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir adreste arama yapıldı.

        Tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu.

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