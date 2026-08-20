ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz

ABD'li bakan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bessent, "Tarihteki en sert yaptırımları uygulayacağız ve size söylüyorum, bu işe yarayacak. Venezuela’da abluka uyguladığımızda işe yaradı. Şu anda Küba’da işe yarıyor ve İran’da da işe yarayacak. Bu rejimi çökerteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bessent konuşmasında ayrıca, "Bu, dünya tarihindeki koordine edilmiş en büyük ekonomik izolasyon olacak. Bu bir çifte darbe. Ablukamız var ve tarihteki en sert yaptırımları uygulayacağız." dedi.

ABD Hazine Bakanı, ülkeleri İran'la iş yapmama konusunda uyarırken, "Ya bizimlesiniz ya da bize karşı. Bu katil rejimin sona ermesini istersiniz. Onlarla iş yapmaya ısrar mı ediyorsunuz? Para transferi, petrol satın almak... ABD Hazinesi tüm gücü ve kuvvetiyle size karşı olacak." dedi.

Ülkelere çağrıda bulunan Bessent, "Dünyanın geri kalanının karar verme zamanı geldi." diye konuştu.

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İRAN'DAN TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını “ekonomik terörizm” ve “insanlığa karşı suç” şeklinde niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarına tepki gösterildi.

Açıklamada, ABD'nin yaptırım kararlarını, 1953'te İran'da ABD ve İngiltere'nin müdahalesiyle gerçekleştirilen darbenin yıl dönümüne denk getirdiğine dikkat çekilerek, bunun Washington'ın İran halkına yönelik "73 yıllık düşmanlığının" devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

ABD'nin İran'a yönelik kapsamlı ekonomik ve ticari yaptırımlarının "İran vatandaşlarının temel insan haklarını hedef aldığı" savunulan açıklamada, söz konusu yaptırımlar "ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç" olarak nitelendi.

Açıklamada ayrıca, ABD ve İsrail'in son bir buçuk yılda İran'a karşı yürüttüğü savaşların ve Tahran'ı kendi taleplerine boyun eğmeye zorlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Bu girişimlerin İran halkının "bağımsızlığını, onurunu ve ulusal egemenliğini koruma kararlılığını" etkilemeyeceği vurgulandı.

*Fotoğraf: AA