Angelina Jolie'den Gazze paylaşımı

ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie, Google Earth'ün güncellenen uydu görüntülerinde yer alan Gazze'deki yıkıma dikkati çekerek bölgedeki insani krizin boyutuna ve acil yardım ihtiyacına vurgu yaptı. Jolie, paylaşımının açıklama bölümünde, "Şimdi Google Earth'ü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz" ifadesini kullandı. Gazze'deki mahallelerin enkaza dönüştüğüne dikkat çeken Jolie; ev, okul, üniversite, hastane ve yolların yanı sıra su ve hijyen sistemleri ile altyapının da zarar gördüğünü belirtti.

Oscar ödüllü oyuncu, Birleşmiş Milletler'in uydu analizlerine göre 16 Haziran itibarıyla Gazze'deki altyapının yüzde 82'sinin hasar aldığını aktardı. Jolie, kış yaklaşırken Gazze nüfusunun yüzde 94'ünün (yaklaşık 2 milyon kişinin) barınma ve temel ihtiyaçlar konusunda desteğe ihtiyaç duyacağını ifade etti.

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51 yaşındaki Jolie paylaşımında, "Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor. Yıkım görülüyor, ihtiyaçlar biliniyor. Önemli olan, şimdi bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle oluşan tahribat, Google Earth'ün güncellenen uydu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların enkaza dönüştüğü, çok sayıda binanın yıkıldığı ve bazı mahallelerin büyük ölçüde harap olduğu görülüyor.