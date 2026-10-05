Adana’nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde dün 4,9 ve 5,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem sonrasında olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana’da dün saat 14.19’da gerçekleşen 4,8’lik depremin ardından saat 14.36’da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 14.43’te ise Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Peş peşe yaşanan depremlerin sırasıyla 8,67 ve 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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Adana ve Osmaniye'de 24 dakika içinde yaşanan üç deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediği kaydedildi.

AFAD'DAN DEPREM RAPORU

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin hazırlanan ön raporda, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin öncesinde büyüklükleri 1 ile 2,4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildiği belirtildi.

AFAD, bugün saat 14.43’te merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımladı. Rapora göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri; 7,114 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesine bağlı Akoluk köyü oldu. Raporda, ana şoktan 12:58'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.0 ile 2.4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildiği ifade edildi. Depremin hangi faydan kaynaklandığının, ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları sonucunda belirleneceğini belirtildi.

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Raporda, bölgede 1900 yılından bu yana 4 ve üzeri büyüklüğünde 32 deprem meydana geldiği, en büyüğünün 5,7 olduğu bildirildi. Bölgede ayrıca 1900 öncesine ait 3 tarihsel deprem kaydı bulunduğu kaydedildi. AFAD, rapordaki bilgilerin depremi izleyen ilk 1 saat içinde üretilen verilerle derlendiğini belirterek, bölgede hasarlı yapı bulunması halinde bu yapıların kullanılmaması uyarısında bulundu.

PROF. SÖZBİLİR: DEPREM FIRTINASI ŞEKLİNDE DEVAM EDEBİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin, "Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor. Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir." ifadelerini kullandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında, 24 dakika içinde orta büyüklükte 3 deprem yaşandığını belirtti.

Bu depremlerin Savrun ve Saimbeyli faylarının arasında olduğuna dikkati çeken Sözbilir, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 Ekinözü depreminden sonra Göksun güneyinden Kozan-Kadirli'ye doğru 5 büyüklüğüne varan yüzlerce deprem oldu. Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor. Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir. Halkın panik yapmaması ve yetkili makamların direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli."

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PROF. GÜNEYLİ: 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİKEN ENERJİSİ

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Güneyli, Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin, "Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz." dedi.

Bölgenin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilendiğini anımsatan Güneyli, "Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinde oluşan elastik deformasyon enerjisinin, batı ve güneybatıya doğru aktarılmasıyla orada biriken enerjinin bir şekilde açığa çıkması sonucunda oluşan depremler olarak ifade edebiliriz." diye konuştu.

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Anadolu Ajansı'na konuşan Güneyli, mevcut verilere göre deprem aktivitesinin zamanla küçülen sarsıntılar şeklinde devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar meydana gelen depremleri incelediğimizde 5,2'lik en büyük depremden önce 5 küçük, 5,2'den sonra da 22-25 deprem daha olduğunu ve bu depremlerin de 5,2'den daha küçük depremler silsilesi şeklinde azalarak devam ettiğini görüyoruz. Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz. Artçılar devam edebilir, şimdiye kadar olan büyüklükteki artçılar gibi fakat aralıkları daha uzun olacak şekilde artçılar meydana gelebilir."

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"KARATAŞ-YUMURTALIK FAYININ DEPREM OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Prof. Dr. Hakan Güneyli, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji transferinin yıllarca devam edebileceğini belirtti.

Bölgedeki fayları değerlendiren Güneyli, "Karataş-Yumurtalık fayının önümüzdeki süreçte deprem oluşturma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Güneyli, depremlerin ardından toprak kayması ve kaya düşmesi gibi risklerin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda oldukça yağışlı dönemden geçiyoruz. Bu bağlamda yüksek eğim, jeolojik koşullar, zemin koşulları ve yağış ile depremi ilişkilendirdiğimiz zaman birçok faktörün bir araya gelmesi, o bölgede ciddi kütle hareketi riskini ortaya çıkarabilir. Bu anlamda özellikle bölgede yaşayan halkımızın kütle hareketlerine dikkat ederek yaşamalarında fayda var."