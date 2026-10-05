5-11 Ekim haftalık burç yorumları

5-11 Ekim haftasında duygular ve geçmişten gelen konular ön planda. 3 Ekim'de başlayan Venüs retrosu, ilişkilerde eski meseleleri, kırgınlıkları ve beklentileri yeniden sorgulatıyor.

7 Ekim'de Merkür ve Venüs, Akrep burcunda kavuşuyor. Uzun zamandır konuşulmayan konular ve bastırılmış duygular açığa çıkabilir.

10 Ekim'deki Terazi Yeniayı ise ilişkilerde dengeyi yeniden kurmak ve yeni bir sayfa açmak için önemli bir dönem başlatıyor. Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız...

Sevgili Koçlar, ilişkilerde sınırlar konuşuluyor. Kendi isteklerinizle karşınızdaki kişinin beklentileri arasında bir denge kurmanız gerekebilir.

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Sevgili Boğalar, iş hayatında tempo artıyor. Günlük düzeninizde sizi yoran bir şeyi değiştirmek isteyebilirsiniz.

Sevgili İkizler, aşk hayatınız hareketleniyor. Bir ilişki, çocuklarla ilgili bir konu ya da yeni bir proje gündeme geliyor.

Sevgili Yengeçler, ev ve aile hayatında önemli gelişmeler var. Taşınma, ev düzeni ya da aile içinde bir karar gündeme gelebilir.

Sevgili Aslanlar, yakın çevrenizle iletişim artıyor. Bir konuşma ya da gelecek bir haber düşüncelerinizi değiştirebilir.

Sevgili Başaklar, para konuları öne çıkıyor. Harcamalarınızı ve emeğinizin karşılığını yeniden düşünüyorsunuz.

Sevgili Teraziler, Yeniay burcunuzda gerçekleşiyor. İlişkilerden kişisel hedeflerinize kadar yeni bir sayfa açılıyor.

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Sevgili Akrepler, Venüs retrosu burcunuzda. Aşk hayatınızda geçmiş duygular yeniden gündeme gelirken, ne istediğiniz daha da netleşiyor.

Sevgili Yaylar, biraz kendinize dönmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bir konu artık açığa çıkıyor.

Sevgili Oğlaklar, arkadaşlıklar ve sosyal çevreniz hareketleniyor. Bazı insanlarla aranızdaki bağın nereye gittiğini daha iyi anlıyorsunuz.

Sevgili Kovalar, iş hayatında önemli görüşmeler var. Bir ortaklık ya da iş anlaşması yeniden konuşulabilir.

Sevgili Balıklar, eğitim, seyahat ve gelecek planları gündemde. Yeni bir fikir, hedeflerinize farklı bakmanızı sağlıyor.Herkese huzurlu ve keyifli haftalar. Hoşçakalın.