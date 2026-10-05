İstanbul’da 9 yıl önce kaybolan 26 yaşındaki Yasin Tuncel’den bugüne kadar iz bulunamadı. Tuncel’in ardından arkadaşı Mahmut Dağıstanlı da kaybolurken, iki dosyada da aynı kişinin adı şüpheli olarak geçti. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildi. Yasin’in 71 yaşındaki dayısı, eski Cinayet Masası polisi Adnan Menderes Özen ise yeğeninin bir cinayete kurban gittiğine inanarak 9 yıldır olayın aydınlatılması için mücadele ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, İstanbul’da ticaretle uğraşan 26 yaşındaki Yasin Tuncel, 18 Kasım 2017’de Bahçeşehir’deki evinden çıktıktan sonra kayboldu. Tuncel’in evden ayrılırken çamaşır makinesini çalıştırdığı, çok sevdiği Pamuk isimli köpeğini de evde bıraktığı belirlendi. Tuncel’den o günden sonra bir daha haber alınamadı.

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AİLESİ 9 GÜN SONRA POLİSE BAŞVURDU

Yasin Tuncel’e ulaşamayan ailesi, 27 Kasım’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nin Cinayet Büro Amirliği’nin desteğiyle yaptığı araştırmada, Tuncel’in telefon hareketleri ve kaybolmadan önce görüştüğü kişiler incelendi. Araştırmada Yasin’in son görüştüğü isimlerden birinin Osman H. olduğu belirlendi.

6 AY SONRA YENİDEN GÖRÜŞTÜLER

Dosyadaki bilgilere göre Yasin Tuncel, yaklaşık 6 aydır görüşmediği Osman H.’yi bu süre içinde birkaç kez aradı ancak cevap alamadı. Yasin’in arkadaşına “Abi, ben sana ne yaptım?” şeklinde mesaj da gönderdiği belirtildi.

Yasin’in kaybolduğu 18 Kasım günü saat 18.00 sıralarında Osman H.’nin kendisine dönüş yaptığı, ikilinin peş peşe dört kez telefonla görüştüğü ve daha sonra Başakşehir’de buluştukları tespit edildi.

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SON SİNYAL ÇAYIROVA’DAN

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu ve eski Cinayet Masası polisi Adnan Menderes Özen

HTS ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesinde, Yasin Tuncel ile Osman H.’nin telefonlarının İstanbul’dan Kocaeli yönüne doğru birlikte hareket ettiği belirlendi. İkilinin Gebze yönüne gittikleri, Yasin’in telefonunun ise son olarak Çayırova’da sinyal verdiği tespit edildi. Bu sinyalin ardından Yasin’in telefonu kapandı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

ŞÜPHELER OSMAN H.’YE YÖNELDİ

Soruşturma ilerledikçe şüpheler, Yasin’in kaybolmadan önce görüştüğü Osman H. üzerinde yoğunlaştı. Uzun yıllar Gebze’de yaşadığı, ailesinin ve çevresinin de bu bölgede bulunduğu belirlenen Osman H.’ye ulaşılamayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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BU KEZ ORTAK ARKADAŞLARI KAYBOLDU

Yasin Tuncel’in kaybolmasından yaklaşık bir buçuk ay sonra, 4 Ocak 2018’de bu kez ortak arkadaşları Mahmut Dağıstanlı’dan haber alınamadı. Dağıstanlı’nın da kaybolmadan önce Osman H. ile görüştüğü iddia edildi. Yasin ile Mahmut’u birbirleriyle tanıştıran kişinin de Osman H. olduğu belirtilince iki kayıp dosyası birlikte değerlendirilmeye başlandı.

11 AY SONRA YAKALANDI

Polisin yaklaşık 11 ay süren çalışmalarının ardından Osman H. ve dosyayla bağlantılı bazı kişiler, 17 Eylül 2018’de Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Osman H., hakkındaki iddiaları reddederek Yasin ile kaybolduğu gün telefonla görüştüğünü ancak buluşmadığını öne sürdü. Aracında yapılan incelemede de cinayet şüphesini destekleyecek somut bir delile ulaşılamadı. Osman H. ile bir başka şüpheli tutuklandı, ancak yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildi.

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9 YILDIR İKİ KAYIPTAN İZ YOK

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu ve eski Cinayet Masası polisi Adnan Menderes Özen

Yürütülen soruşturma, gözaltılar ve tutuklamalara rağmen Yasin Tuncel ile Mahmut Dağıstanlı’nın izine bugüne kadar ulaşılamadı. İki kişinin cesedinin de bulunamaması nedeniyle cinayet şüphesini kesinleştirecek somut bir delil elde edilemedi. Yasin Tuncel hakkında daha sonra mahkeme tarafından gaiplik kararı verilirken, ailesi olayın aydınlatılması için mücadelesini sürdürdü.

EMEKLİ CİNAYET POLİSİ DAYISI DOSYANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yasin Tuncel’in kaybolmasının ardından olayın aydınlatılması için mücadele eden isimlerden biri de 71 yaşındaki dayısı Adnan Menderes Özen oldu. Özen’in bu dosyadaki en dikkat çekici özelliği ise uzun yıllar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası’nda görev yapmış emekli bir cinayet polisi olması. 1980’li yıllarda çok sayıda cinayet soruşturmasında görev alan Özen, emekli olduktan yıllar sonra bu kez kendi yeğeninin kaybolmasıyla ilgili dosyanın peşine düştü.

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“YILLARCA CİNAYET ÇÖZDÜN”

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelinin kısa süre sonra tahliye edilmesi ve olayın yıllarca aydınlatılamaması üzerine Özen’in çevresindeki kişiler de emekli cinayet polisine, “Sen yıllarca cinayet polisi olarak görev yaptın, cinayetler çözdün. Yeğeninin olayını neden çözmüyorsun?” demeye başladı.

Bunun üzerine dosyayı daha yakından inceleyen Özen, yeğeninin son görüştüğü kişilerden telefon hareketlerine, soruşturmadaki ifadelerden şüpheliler hakkındaki bilgilere kadar ulaşabildiği tüm ayrıntıları araştırmaya başladı.

“ATTAYA GÖNDERDİK” İDDİASI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’na konuşan Adnan Menderes Özen, yeğeninin son görüştüğü kişinin Osman H. olduğunu belirterek, kendisinin de yıllardır dosya üzerinde araştırma yaptığını söyledi.

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Yasin Tuncel ile Mahmut Dağıstanlı’nın öldürüldüğüne inandığını belirten Özen, yaptığı araştırmalarda Osman H.’nin Yasin’in kaybolmasının ardından 30 günü aşkın süre Mahmut Dağıstanlı’nın evinde kaldığı bilgisine ulaştığını öne sürdü.

Özen, Mahmut’un eşinin evde bulunduğu sırada Yasin’in akıbetini Osman H.’ye sorduğunu belirterek, “Yasin’i sorduğunda Osman’ın ‘Attaya gönderdik’ diye cevap verdiğini öğrendim” dedi.

“YAŞAMAK İSTİYORSAN POLİSE GİTMEYECEKSİN” İDDİASI

Özen, Osman H.’nin Mahmut Dağıstanlı’nın eşini de “Yaşamak istiyorsan polise gitmeyeceksin. Anlatmayacaksın” sözleriyle tehdit ettiğinin ileri sürüldüğünü söyledi.

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Yeğeninin kaybolmasının aydınlatılması için elinden geleni yaptığını belirten Özen, Mahmut Dağıstanlı’nın akıbetiyle ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Özen, “Mahmut Dağıstanlı’nın da öldürüldüğünü düşünüyorum. Benim tahminime göre Mahmut ya Yasin’in öldürülmesi olayında yer aldı ya da olayı bildiği için daha sonra öldürüldü” dedi.

POLİS VE SAVCILIKLA GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yasin Tuncel’in bir cinayete kurban gittiğine inanan Özen, yaptığı araştırmalar sonucunda şüphelerinin soruşturma kapsamında daha önce tutuklanıp tahliye edilen Osman H. üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Yıllardır polis ve savcılıkla görüşmelerini sürdüren emekli cinayet polisi, dosyanın yeniden tüm yönleriyle ele alınmasını ve yeğeninin akıbetinin ortaya çıkarılmasını istiyor. Özen’in en büyük beklentisi ise Yasin Tuncel’in başına ne geldiğinin belirlenmesi, cinayete kurban gittiyse cesedinin bulunması ve sorumluların ortaya çıkarılması.