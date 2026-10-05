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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 07:31 Güncelleme:
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        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya’nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 22°

        Ankara

        Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 20°

        Bursa

        Güneşli 19°

        Adana

        Sağanak Yağış 29°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 24°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 23°

        Ağrı

        Yağmurlu 15°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
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