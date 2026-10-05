Kendini mikrop fobisi olan biri şeklinde tanımlayan Naomi Campbell, hastalıklardan korunmak için her zaman dezenfektan spreyi ve cerrahi eldivenlerle hazırlıklı durumda. 56 yaşındaki İngiliz model, Paris Moda Haftası defileleri arasında trafiğe takılmamak için şehirde ortak kullanımda olan bisikletlerden birine bindi. Ünlü model, yanında ekipmanıyla seyahat etti.

Bisiklet sürerken halktan biri gibi görünse de Campbell'in koruması, 85 bin sterlinlik timsah derisi çantasını taşıyarak arkasından bisikletle ünlü modele eşlik etti.

ÖNCE TEMİZLEDİ, SONRA BİNDİ

Bir sonraki defilesine geç kaldığı açıkça belli olan model, mavi lateks eldivenlerini takıp halka açık bisiklete deterjan püskürterek sildi ve ardından bisikleti de eldivenle sürdü.

Ekipten birinin kameraya aldığı Campbell, "Paris'te mahsur kaldım, gösteriler arasında kaldım, bu yüzden bisikleti almaktan başka çarem yok. Ama eldivenlerim olmadan bisiklete binmem imkansız" dedi. Ünlü model, "Bisiklet sürmeyi bilip bilmediğimden bile emin değilim, yıllardır sabit bisiklet dışında bisiklet sürmedim" diye ekledi.

REKLAM

HER YERİ DEZENFEKTE EDİYOR

Campbell’ın ileri düzeyde bir temizlik takıntısı olduğu biliniyor. Kendisi de bu durumunu açıkça ifade etmekten çekinmiyor. Covid-19 pandemisinden çok daha önce Campbell, kendi YouTube kanalında paylaştığı uçuş rutini videosuyla viral olmuştu. Videoda uçağa biner binmez tek kullanımlık eldivenlerini takıp dezenfektan mendillerle koltuğunu, emniyet kemerini, önündeki ekranı, kumandayı ve temas edebileceği her yeri titizlikle sildiği görülmüştü.

Uçak koltuklarına doğrudan oturmamak için yanında her hafta değiştirdiği özel renkli koltuk kılıfları taşıyan ünlü model, bunları kaldığı otellerde özel olarak elde yıkadığını belirtmişti.

REKLAM

"İNSANLARIN BENİM HAKKIMDA NE DÜŞÜNDÜĞÜ UMRUMDA DEĞİL"

Havalandırmadan gelebilecek mikroplara ve diğer yolcuların hapşırma ve öksürme riskine karşı uçuş boyunca cerrahi maske takan Campbell, pandemi döneminde bu önlemleri bir üst seviyeye taşıyarak havalimanlarında baştan aşağı beyaz koruyucu tulum (hazmat), gözlük ve siperlikle seyahat etmişti.

Ünlü model bu alışkanlıkları için "İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil, bu benim sağlığım ve kendimi böyle daha iyi hissediyorum" diyerek çok sık seyahat etmesine rağmen bu rutinleri sayesinde hastalanmadığını belirtmişti.