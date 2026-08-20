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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yapay zekâ ve çip alanlarında 3 bin araştırmacı yetiştirilecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yapay zekâ ve çip alanlarında 3 bin araştırmacı yetiştirilecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatıldığını açıkladı. Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda yetiştirilecek araştırmacılarla Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Teknoloji hamlesinde yeni dönem

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynağını güçlendirmeye yönelik yeni bir program başlatıldığını duyurdu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda uzmanlaşacak yeni nesil araştırmacıların yetiştirileceğini belirtti.

        İLK ETAPTA 550 DOKTORA ÖĞRENCİSİ SEÇİLECEK

        Program kapsamında ilk aşamada 550 doktora öğrencisinin merkezî sınavla seçileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin 20 araştırma üniversitesinde eğitim alacağını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye’nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

        “TÜRKİYE YÜZYILI’NI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE İNŞA EDECEĞİZ”

        Türkiye’nin geleceğin teknolojilerini geliştiren ve üreten bir ülke olması için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekâdan çip teknolojilerine kadar stratejik alanlarda yetişecek genç araştırmacıların, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayacağını vurguladı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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