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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Fırat Baraj'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!

        'Fırat Baraj'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!

        Mardin'de öldürülen hukuk fakültesi öğrencisi Fırat Baraj cinayetine ilişkin yeni bir iddia ortaya çıktı. Buna göre, katil zanlısı olaydan birkaç saat sonra saklandığı yerden hem ailesinin hem de akrabalarının yardımıyla çıkarıldı. Üzerinde de kadın kıyafetleri vardı. Acılı ailenin iddiasına göre katil zanlısı yurt dışına kaçırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!

        Mardin'de 22 Aralık 2025 tarihinde öldürülen hukuk fakültesi öğrencisi Fırat Baraj cinayetine ilişkin yeni bir iddia ortaya çıktı.

        Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre korkunç olayda Baraj, İstanbul'dan memleketi Mardin'e gitmiş, iddiaya göre miras anlaşmazlığı yüzünden kuzenleri tarafından öldürülmüştü.

        Cinayetin ardından failler kaçtı. Show Haber'in ulaştığı yeni görüntülerde tetiği çeken kuzenin nasıl kaçırıldığı gün yüzüne çıktı.

        İddiaya göre katil zanlısı olaydan birkaç saat sonra saklandığı yerden hem ailesinin hem de akrabalarının yardımıyla çıkarıldı. Üzerinde de kadın kıyafetleri vardı. Acılı ailenin iddiasına göre katil zanlısı yurt dışına kaçırıldı. Öte yandan katil zanlısının ölümle tehdit etiği anlar da kameraya yansımıştı.

        Fotoğraf: İHA

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