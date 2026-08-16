Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrılarak ummadığı bir yenilgi aldı.

Karşılaşmanın ardından eski hakemler beIN Trio programında mücadelenin tartışmalı hakem kararlarını yorumladı.

Özellikle Fenerbahçe'nin penaltı beklediği 2 pozisyon masaya yatırıldı. İşte o pozisyonlar ve hakem değerlendirmeleri...

"TARTIŞMASIZ, NET PENALTI"

Soru: Karşılaşmanın 48. dakikasında Mert Müldür'e yapılan müdahale sonrası Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi oldu. Hakemin devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım, pozisyonla ilgili, "Savunmacının Mert Müldür'e savurduğu bir ayak var, tekvando gibi. Tartışmasız, net penaltı. Kaçırılmış bir penaltı." ifadelerini kullandı.

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Deniz Çoban ise, "Çok alakasız bir müdahale. Kontrolsüz bir davranış. Futbolda böyle bir hamle yok. Tartışmasız penaltı." dedi.

Seçim Demirel de pozisyonun penaltı olduğunu belirterek, "Kontrolsüz hareket, penaltı. Dize savrulan bir ayak var." şeklinde konuştu.

Fırat Aydınus ise, "Mert'in kafa vuruşunda Gençlerbirliği defans oyuncusunun kontrolsüz olarak yaptığı müdahale penaltı olmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

TALISCA'NIN POZİSYONU HAKEMLERİ İKİYE BÖLDÜ

Soru: Mücadelenin 70. dakikasında Anderson Talisca'nın şutunda top Gençlerbirliği oyuncusunun eline temas etti. Penaltı verilmeli miydi?

Seçim Demirel, pozisyonun net penaltı olduğunu savunarak, "Bu net bir penaltı. Elini sakınmıyor. Ele bir temas var. Penaltı olmalı." dedi.

Deniz Çoban ise pozisyonun hakemin yorum alanında olduğunu belirterek, "Hakem takdiri önemli ama hakem bu pozisyonu görmüyor, bir işareti yok. Tamamen hakemin yorum alanında olan bir pozisyon. Hakem penaltı verseydi de hayır demezdim. Vermemesini de eleştirmem. Yarı yarıya bir pozisyon." ifadelerini kullandı.

Bülent Yıldırım, "Akış içerisinde bu pozisyona devam kararı yerinde." derken, Fırat Aydınus ise "Talisca'nın şutunda kaleye doğru giden topta el doğal konumda değil. Penaltı olmalı." değerlendirmesini yaptı.