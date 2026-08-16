Gaziosmanpaşa’da halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 10 ton bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünün piyasaya sürülmesi engellendi.

10 TON GIDA İMHA EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre; Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimlerde, iki iş yerinde tonlarca uygunsuz ürün bulundu. Denetimlerde 6 bin litre pekmez imha edilmek üzere işlem altına alınırken, yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin imha edildi.

Bunun yanı sıra bozulmuş ve raflardan toplanmış yaklaşık 7 ton ürün ile 3 ton baharat imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

DRONLA DENETİM YAPILDI

Denetim sırasında iş yerlerinin kapılarının açılmaması üzerine çalışma genişletildi. Dron desteğiyle yapılan kontrolde iş yerlerinin içerisinde kişilerin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gerekli işlemler başlatılarak iş yerlerindeki ürünler tek tek kontrol edildi. Yapılan incelemelerde risk taşıyan 10 ton gıda ürünü ortaya çıkarıldı.

Denetimlerin ardından iş yerleri ve tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutulurken, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. İş yerlerine uygulanacak cezai işlemlere ilişkin süreç devam ederken, satıştan çekilen ürünler hakkında da inceleme sonuçlarına göre mevzuat doğrultusunda işlem yapılacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini ilçe genelinde sürdürmeye devam edecek.