Dünyaca ünlü oyuncu çift Keeley Hawes ve Matthew Macfadyen İstanbul'da
'Succession' ve 'Line of Duty' gibi dizilerle tanınan İngiliz oyuncu çift Keeley Hawes ve Matthew Macfadyen, İstanbul'u gezdi
Dünyaca ünlü oyuncular Keeley Hawes ve Matthew Macfadyen, tatil için İstanbul'u tercih etti. Hawes, İstanbul'un turistik yerlerinden ve Boğaz turundan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Hawes, Eminönü'nde balık tutanları, tekne turundan anları, İstanbul'un gece manzarasını sosyal medyada paylaşırken kırmızı-beyaz kalp emojileri koydu.
İngiliz oyuncunun İstanbul paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı. Takipçileri, "Tatil yapmak için ne harika bir yer", "Böyle güzel bir şehirde tatili hak ediyorsunuz" gibi övgü dolu mesajlar yazdı.
51 yaşındaki Matthew Macfadyen, Emmy ve Altın Küre kazandığı 'Succession' dizisiyle tanınıyor. 50 yaşındaki Keeley Hawes de 'Line of Duty' dizisiyle hafızalarda yer edindi.
İngiliz çift Keeley Hawes ve Matthew Macfadyen, 2004 yılından bu yana evli. Çift, ilk kez 2002 yılında casusluk dizisi 'Spooks' setinde birlikte rol alırken tanıştı.
Hawes o dönemde ilk eşi Spencer McCallum ile evliydi. Macfadyen, Hawes'a ilk görüşte aşık olduğunu ve bir gün yağmur altında aniden karşısına çıkıp "Seni seviyorum" dediğini anlatmıştı.
Çiftin bu evlilikten Maggie (22) adında bir kızları ve Ralph (19) adında bir oğulları var. Macfadyen, aynı zamanda Keeley Hawes'ın ilk evliliğinden olan oğlu Myles'a da babalık yapıyor.
Çocuklarının büyümesiyle birlikte çift, ilişkilerinde "üçüncü perdeye" geçtiklerini ve artık baş başa seyahatlere daha fazla zaman ayırdıklarını belirtmişlerdi. İşte İstanbul seyahati de bunlardan biri oldu.