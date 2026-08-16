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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Futbolda yaz transfer dönemi heyecanı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 22 Haziran 2026 tarihinde başlayan 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra bütün ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Transferlerde resmi açıklamalar da art arda geliyor. İşte Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 15:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emre Bilgin | Beşiktaş -> Eyüpspor

        2

        Moussa Diakité | Cadiz -> Çaykur Rizespor

        3

        Enis Destan | Hull City -> Konyaspor

        4

        Halil Dervişoğlu | Galatasaray -> Gaziantep FK

        5

        Yusuf Barası | Kasımpaşa -> Eyüpspor

        6

        İrfan Can Eğribayat | Fenerbahçe -> Gençlerbirliği

        7

        Umut Erdem | Galatasaray -> Çaykur Rizespor

        8

        Mohamed Fofana | Kulüpsüz -> Konyaspor

        9

        Mohamed Diomande | Rangers -> Çorum FK

        10

        Romelu Lukaku | Napoli -> Fenerbahçe

        11

        Dusan Vlahovic | Juventus -> Beşiktaş

        12

        Gabriele Guarino | Empoli -> Samsunspor

        13

        Berkan Kutlu | Konyaspor -> Kocaelispor

        14

        Musa Eren Karakaş | Çayeli SK -> Eyüpspor

        15

        Yira Sor | Genk -> Amed

        16

        Samuel Ballet | Antalyaspor -> Amed

        17

        Gökhan Gül | Al-Okhdood -> Amed

        18

        Arthur Masuaku | Sunderland -> Konyaspor

        19

        Alexandros Kyziridis | Hearts -> Çorum FK

        20

        Rayan Lutin | Amiens -> Amed

        21

        Salih Uçan | Beşiktaş -> Gençlerbirliği

        22

        Berat Özdemir | Başakşehir -> Çorum FK

        23

        Markus Karlsbakk | Lillestrom -> Çorum FK

        24

        Metehan Altunbaş | Eyüpspor -> Kocaelispor

        25

        Festy Ebosele | Başakşehir -> Erzurumspor FK

        26

        Serdar Dursun | Kocaelispor -> Gaziantep FK

        27

        Igor Drapinski | Piast Gliwice -> Samsunspor

        28

        Bilal Boutobba | Al-Najma -> Eyüpspor

        29

        Jesús Ramírez | Nacional -> Çorum FK

        30

        Muhammed Emin Bektaş | Bursa Yıldırım -> Kasımpaşa

        31

        Nicolas Janvier | Alanyaspor -> Esenler Erokspor

        32

        Muhammed Salah | Liverpool -> Trabzonspor

        33

        Şahin Dik | Giresunspor -> Alanyaspor

        34

        Baran Gezek | Kayserispor -> Alanyaspor

        35

        Abdelhamid Sabiri | Fiorentina -> Eyüpspor

        36

        Gyrano Kerk | Antwerp -> Erzurumspor FK

        37

        Chidozie Awaziem | Nantes -> Konyaspor

        38

        Chandrel Massanga | Hatayspor -> Eyüpspor

        39

        Kacper Tobiasz | Legia Varşova -> Gaziantep FK

        40

        Trivante Steward | Maccabi Haifa -> Gaziantep FK

        41

        Kerim Çalhanoğlu | NK Vukovar 1991 -> Gaziantep FK

        42

        Florin Stefan | CS U Craiova -> Gaziantep FK

        43

        Sabahattin Destici | Vanspor FK -> Gaziantep FK

        44

        Ulrich Meleke | Al-Bataeh CSC -> Gaziantep FK

        45

        Fuat Bavuk | Elazığspor -> Gaziantep FK

        46

        Umut Bozok | Eyüpspor -> Başakşehir

        47

        Luka Gugeshashvili | PAOK -> Göztepe

        48

        Güven Yalçın | Alanyaspor -> Kasımpaşa

        49

        Rene Mitongo | Standart Liege -> Trabzsonspor

        50

        Andreas Skov Olsen | Wolfsburg -> Başakşehir

        51

        Gift Orban | Hoffenheim -> Amed

        52

        Adrian Benedyczak | Parma -> Kasımpaşa

        53

        Andrei Borza | Rapid 1923 -> Çorum FK

        54

        Mete Demir | Sakaryaspor -> Eyüpspor

        55

        Alban Lafont | Nantes -> Amed

        56

        Ahmed Kutucu | Galatasaray -> Çaykur Rizespor

        57

        Tayyip Talha Sanuç | Beşiktaş -> Çaykur Rizespor

        58

        Elliot Watt | Motherwell -> Samsunspor

        59

        Show | Maccabi Haifa -> Kocaelispor

        60

        Cenk Özkacar | Valencia -> Trabzonspor

        61

        Göktuğ Erdem | 52 Orduspor -> Gençlerbirliği

        62

        Ertuğrul Taşkıran | Alanyaspor -> Erzurumspor

        63

        Haydar Karataş | Sakaryaspor -> Kocaelispor

        64

        Ensar Çavuşoğlu | Van Spor -> Gençlerbirliği

        65

        Thiemoko Diarra | Reims -> Kasımpaşa

        66

        Lesley Ugochukwu | Burnley -> Galatasaray

        67

        Ebrima Colley | Young Boys -> Konyaspor

        68

        Nihad Mujakic | Partizan -> Erzurumspor FK

        69

        Jawad El Yamiq | Real Zaragoza -> Eyüpspor

        70

        Mason Greenwood | Marsilya -> Fenerbahçe

        71

        Horatiu Moldovan | Atletico Madrid -> Eyüpspor

        72

        Da Mata | Flamengo -> Konyaspor

        73

        Leandro Trossard | Arsenal -> Beşiktaş

        74

        Jakob Jessen | Fredericia -> Kasımpaşa

        75

        Umut Meraş | Eyüpspor -> Amed

        76

        Cheick Diabate | Korhogo -> Samsunspor

        77

        Hüseyin Bulut | Keçiörengücü -> Çorum FK

        78

        Sercan Deniz | Bucaspor 1928 -> Kasımpaşa

        79

        Lumbardh Dellova | CSKA Sofya -> Amed

        80

        Furkan Soyalp | Kayserispor -> Amed

        81

        Alex Matos | Sheffield United -> Göztepe

        82

        Marcos Felipe | Eyüpspor -> Çorum FK

        83

        Hrvoje Smolcic | Eintracht Frankfurt -> Çorum FK

        84

        Makana Baku | Atromitos -> Kocaelispor

        85

        Salih Özcan | B.Dortmund -> Beşiktaş

        86

        Noah Sundberg | Ludogorets -> Göztepe

        87

        Emin Bayram | Westerlo -> Başakşehir

        88

        Ylber Ramadani | Lecce -> Çorum FK

        89

        Emir Ortakaya | Çaykur Rizespor -> Kocaelispor

        90

        İlhan Fakılı | Clermont -> Beşiktaş

        91

        Burak Bozan | Gaziantep FK -> Amed

        92

        Gökhan Sazdağı | Beşiktaş -> Çorum FK

        93

        Nathan Ake | Manchester City -> Fenerbahçe

        94

        Konrad Michalak | Panetolikos -> Eyüpspor

        95

        Samed Onur | Gençlerbirliği -> Samsunspor

        96

        Kassoum Ouattara | Monaco -> Beşiktaş

        97

        Amadou Cisse | Strasbourg B -> Amed

        98

        Ayberk Karapo | Manisa FK -> Kasımpaşa

        99

        Doğan Alemdar | Başakşehir -> Beşiktaş

        100

        Hasan Abdukareem | Al Zawraa SC -> Çorum FK

        101

        Emircan Gürlük | Orenburg -> Çorum FK

        102

        Erhan Erentürk | Gençlerbirliği -> Çorum FK

        103

        Hasan Emre Yeşilyurt | Sarıyerspor -> Çorum FK

        104

        Serdar Saatçı | Trabzonspor -> Çorum FK

        105

        David Costa | Torreense -> Eyüpspor

        106

        Tanguy Zoukrou | Young Boys -> Kocaelispor

        107

        Omar Ben Ali | CS Sfaxien -> Alanyaspor

        108

        Sékou Koïta | CSKA Moskova -> Gençlerbirliği (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        109

        Edin Visca | Trabzonspor -> Başakşehir

        110

        Siaka Bakayoko | Amiens -> Çaykur Rizespor

        111

        Ermal Krasniqi | Sparta Prag -> Amed

        112

        Fatih Kaya | Wehen Wiesbaden -> Samsunspor

        113

        Kevin Rodrigues | Gaziantep FK -> Gençlerbirliği

        114

        Arif Şimşir | Altınordu -> Çorum FK

        115

        Alexander Nübel | Bayern Münih -> Beşiktaş

        116

        Aral Şimşir | Midtjylland -> Trabzonspor

        117

        Modibo Sagnan | Montpellier -> Çaykur Rizespor

        118

        Marcus Rafferty | Degerfors -> Kasımpaşa

        119

        Rayan Raveloson | Young Boys > Amed

        120

        Amara Diouf | Génération Foot > Fenerbahçe

        121

        Onurcan Piri | Kayserispor -> Kocaelispor

        122

        Melih Kabasakal | Gaziantep FK > Trabzonspor

        123

        Metehan Mimaroğlu | Gençlerbirliği > Trabzonspor

        124

        Samet Akaydin | Çaykur Rizespor > Trabzonspor

        125

        Thierry Karadeniz | Köln U19 > Trabzonspor

        126

        Vedat Muriqi | Mallorca -> Fenerbahçe

        127

        Ruslan Malinovskyi | Genoa -> Trabzonspor

        128

        Saba Kharebashvili | Dinamo Tiflis -> Başakşehir

        129

        Andre Henrique | Grêmio -> Göztepe

        130

        Uğur Kaan Yıldız | Göztepe -> Kocaelispor

        131

        Noah Saviolo | Vitoria -> Trabzonspor

        132

        Ernest Muci | Beşiktaş -> Trabzonspor (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        133

        Sinclair Armstrong | Bristol City -> Göztepe

        134

        Sidney Lopes Cabral | Benfica -> Trabzonspor

        135

        Michal Karbownik | Hertha Berlin -> Başakşehir

        136

        Elson Mendes | Sochaux -> Kasımpaşa

        137

        Kenan Kurtovic | NS Mura -> Kasımpaşa

        138

        Stann Elysee Dalo | USC Bassam -> Kasımpaşa

        139

        Matei Ilie | CFR Cluj -> Kasımpaşa

        140

        Zak Jules | Rotherham -> Eyüpspor

        141

        Bilal Bayazıt | Kayserispor -> Samsunspor

        142

        Emirhan Boz | Ayvalıkgücü Belediyespor -> Kasımpaşa

        143

        David Bates | Standard Liege -> Amed

        144

        Zakaria Ariss | Bastia > Çaykur Rizespor

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