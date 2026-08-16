Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)
Futbolda yaz transfer dönemi heyecanı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 22 Haziran 2026 tarihinde başlayan 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra bütün ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Transferlerde resmi açıklamalar da art arda geliyor. İşte Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...
Emre Bilgin | Beşiktaş -> Eyüpspor
Moussa Diakité | Cadiz -> Çaykur Rizespor
Enis Destan | Hull City -> Konyaspor
Halil Dervişoğlu | Galatasaray -> Gaziantep FK
Yusuf Barası | Kasımpaşa -> Eyüpspor
İrfan Can Eğribayat | Fenerbahçe -> Gençlerbirliği
Umut Erdem | Galatasaray -> Çaykur Rizespor
Mohamed Fofana | Kulüpsüz -> Konyaspor
Mohamed Diomande | Rangers -> Çorum FK
Romelu Lukaku | Napoli -> Fenerbahçe
Dusan Vlahovic | Juventus -> Beşiktaş
Gabriele Guarino | Empoli -> Samsunspor
Berkan Kutlu | Konyaspor -> Kocaelispor
Musa Eren Karakaş | Çayeli SK -> Eyüpspor
Yira Sor | Genk -> Amed
Samuel Ballet | Antalyaspor -> Amed
Gökhan Gül | Al-Okhdood -> Amed
Arthur Masuaku | Sunderland -> Konyaspor
Alexandros Kyziridis | Hearts -> Çorum FK
Rayan Lutin | Amiens -> Amed
Salih Uçan | Beşiktaş -> Gençlerbirliği
Berat Özdemir | Başakşehir -> Çorum FK
Markus Karlsbakk | Lillestrom -> Çorum FK
Metehan Altunbaş | Eyüpspor -> Kocaelispor
Festy Ebosele | Başakşehir -> Erzurumspor FK
Serdar Dursun | Kocaelispor -> Gaziantep FK
Igor Drapinski | Piast Gliwice -> Samsunspor
Bilal Boutobba | Al-Najma -> Eyüpspor
Jesús Ramírez | Nacional -> Çorum FK
Muhammed Emin Bektaş | Bursa Yıldırım -> Kasımpaşa
Nicolas Janvier | Alanyaspor -> Esenler Erokspor
Muhammed Salah | Liverpool -> Trabzonspor
Şahin Dik | Giresunspor -> Alanyaspor
Baran Gezek | Kayserispor -> Alanyaspor
Abdelhamid Sabiri | Fiorentina -> Eyüpspor
Gyrano Kerk | Antwerp -> Erzurumspor FK
Chidozie Awaziem | Nantes -> Konyaspor
Chandrel Massanga | Hatayspor -> Eyüpspor
Kacper Tobiasz | Legia Varşova -> Gaziantep FK
Trivante Steward | Maccabi Haifa -> Gaziantep FK
Kerim Çalhanoğlu | NK Vukovar 1991 -> Gaziantep FK
Florin Stefan | CS U Craiova -> Gaziantep FK
Sabahattin Destici | Vanspor FK -> Gaziantep FK
Ulrich Meleke | Al-Bataeh CSC -> Gaziantep FK
Fuat Bavuk | Elazığspor -> Gaziantep FK
Umut Bozok | Eyüpspor -> Başakşehir
Luka Gugeshashvili | PAOK -> Göztepe
Güven Yalçın | Alanyaspor -> Kasımpaşa
Rene Mitongo | Standart Liege -> Trabzsonspor
Andreas Skov Olsen | Wolfsburg -> Başakşehir
Gift Orban | Hoffenheim -> Amed
Adrian Benedyczak | Parma -> Kasımpaşa
Andrei Borza | Rapid 1923 -> Çorum FK
Mete Demir | Sakaryaspor -> Eyüpspor
Alban Lafont | Nantes -> Amed
Ahmed Kutucu | Galatasaray -> Çaykur Rizespor
Tayyip Talha Sanuç | Beşiktaş -> Çaykur Rizespor
Elliot Watt | Motherwell -> Samsunspor
Show | Maccabi Haifa -> Kocaelispor
Cenk Özkacar | Valencia -> Trabzonspor
Göktuğ Erdem | 52 Orduspor -> Gençlerbirliği
Ertuğrul Taşkıran | Alanyaspor -> Erzurumspor
Haydar Karataş | Sakaryaspor -> Kocaelispor
Ensar Çavuşoğlu | Van Spor -> Gençlerbirliği
Thiemoko Diarra | Reims -> Kasımpaşa
Lesley Ugochukwu | Burnley -> Galatasaray
Ebrima Colley | Young Boys -> Konyaspor
Nihad Mujakic | Partizan -> Erzurumspor FK
Jawad El Yamiq | Real Zaragoza -> Eyüpspor
Mason Greenwood | Marsilya -> Fenerbahçe
Horatiu Moldovan | Atletico Madrid -> Eyüpspor
Da Mata | Flamengo -> Konyaspor
Leandro Trossard | Arsenal -> Beşiktaş
Jakob Jessen | Fredericia -> Kasımpaşa
Umut Meraş | Eyüpspor -> Amed
Cheick Diabate | Korhogo -> Samsunspor
Hüseyin Bulut | Keçiörengücü -> Çorum FK
Sercan Deniz | Bucaspor 1928 -> Kasımpaşa
Lumbardh Dellova | CSKA Sofya -> Amed
Furkan Soyalp | Kayserispor -> Amed
Alex Matos | Sheffield United -> Göztepe
Marcos Felipe | Eyüpspor -> Çorum FK
Hrvoje Smolcic | Eintracht Frankfurt -> Çorum FK
Makana Baku | Atromitos -> Kocaelispor
Salih Özcan | B.Dortmund -> Beşiktaş
Noah Sundberg | Ludogorets -> Göztepe
Emin Bayram | Westerlo -> Başakşehir
Ylber Ramadani | Lecce -> Çorum FK
Emir Ortakaya | Çaykur Rizespor -> Kocaelispor
İlhan Fakılı | Clermont -> Beşiktaş
Burak Bozan | Gaziantep FK -> Amed
Gökhan Sazdağı | Beşiktaş -> Çorum FK
Nathan Ake | Manchester City -> Fenerbahçe
Konrad Michalak | Panetolikos -> Eyüpspor
Samed Onur | Gençlerbirliği -> Samsunspor
Kassoum Ouattara | Monaco -> Beşiktaş
Amadou Cisse | Strasbourg B -> Amed
Ayberk Karapo | Manisa FK -> Kasımpaşa
Doğan Alemdar | Başakşehir -> Beşiktaş
Hasan Abdukareem | Al Zawraa SC -> Çorum FK
Emircan Gürlük | Orenburg -> Çorum FK
Erhan Erentürk | Gençlerbirliği -> Çorum FK
Hasan Emre Yeşilyurt | Sarıyerspor -> Çorum FK
Serdar Saatçı | Trabzonspor -> Çorum FK
David Costa | Torreense -> Eyüpspor
Tanguy Zoukrou | Young Boys -> Kocaelispor
Omar Ben Ali | CS Sfaxien -> Alanyaspor
Sékou Koïta | CSKA Moskova -> Gençlerbirliği (Satın alma opsiyonu kullanıldı)
Edin Visca | Trabzonspor -> Başakşehir
Siaka Bakayoko | Amiens -> Çaykur Rizespor
Ermal Krasniqi | Sparta Prag -> Amed
Fatih Kaya | Wehen Wiesbaden -> Samsunspor
Kevin Rodrigues | Gaziantep FK -> Gençlerbirliği
Arif Şimşir | Altınordu -> Çorum FK
Alexander Nübel | Bayern Münih -> Beşiktaş
Aral Şimşir | Midtjylland -> Trabzonspor
Modibo Sagnan | Montpellier -> Çaykur Rizespor
Marcus Rafferty | Degerfors -> Kasımpaşa
Rayan Raveloson | Young Boys > Amed
Amara Diouf | Génération Foot > Fenerbahçe
Onurcan Piri | Kayserispor -> Kocaelispor
Melih Kabasakal | Gaziantep FK > Trabzonspor
Metehan Mimaroğlu | Gençlerbirliği > Trabzonspor
Samet Akaydin | Çaykur Rizespor > Trabzonspor
Thierry Karadeniz | Köln U19 > Trabzonspor
Vedat Muriqi | Mallorca -> Fenerbahçe
Ruslan Malinovskyi | Genoa -> Trabzonspor
Saba Kharebashvili | Dinamo Tiflis -> Başakşehir
Andre Henrique | Grêmio -> Göztepe
Uğur Kaan Yıldız | Göztepe -> Kocaelispor
Noah Saviolo | Vitoria -> Trabzonspor
Ernest Muci | Beşiktaş -> Trabzonspor (Satın alma opsiyonu kullanıldı)
Sinclair Armstrong | Bristol City -> Göztepe
Sidney Lopes Cabral | Benfica -> Trabzonspor
Michal Karbownik | Hertha Berlin -> Başakşehir
Elson Mendes | Sochaux -> Kasımpaşa
Kenan Kurtovic | NS Mura -> Kasımpaşa
Stann Elysee Dalo | USC Bassam -> Kasımpaşa
Matei Ilie | CFR Cluj -> Kasımpaşa
Zak Jules | Rotherham -> Eyüpspor
Bilal Bayazıt | Kayserispor -> Samsunspor