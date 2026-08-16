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        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!

        Şırnak'ta Dicle Nehri kenarında piknik yapan bir aileden 4 kadının bindiği botun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı bölgede kaydedilen arama çalışmasına ait görüntüler kahretti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 17:06 Güncelleme:
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        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!

        Şırnak'ın Güçlükonak yolu üzeri Elo Dino Kasrı yakınlarında pikniğe giden aileden 4 kadın, bindikleri botun devrilmesi sonucu suya düştü. 3 kadın kurtarılırken 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre bugün öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Güçlükonak yolu üzerinde Dicle Nehri kenarında piknik yapan bir aileden 4 kadının bindikleri botun devrilmesi sonucu suya düştüğü ihbarı geldi.

        Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle 3 kadın sudan çıkarılarak kurtarılırken, Y.İ. (22) ise nehirde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Ilısu HES İşletme Müdürlüğü'nden baraj kapakları kapatılarak su debisi düşürüldü.

        Bölgeye sevk edilen dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, Dicle Nehri’nde geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.İ.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının cenazesi, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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