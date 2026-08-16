Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
Mika Godts'u PSG'ye gönderen Ajax'ın, Udinese'den Nicolo Zaniolo'yu istediği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde ödenecek bonservis bedelinin yarısı, Galatasaray'ın kasasına girecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Ajax, Paris Saint-Germain'e (PSG) giden Mika Godts'un yerini doldurmak için harekete geçti.
LİSTEDEKİ İSİM ZANIOLO
İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Hollanda temsilcisi Udinese'den Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.
TEMASLAR BAŞLADI
Udinese'nin İtalyan oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı ve yıldız isimle Ajax'ın temaslara başlandığı belirtildi.
BONSERVİSİN YARISI G.SARAY'IN OLACAK
Udinese, 5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışın %50'si karşılığında Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.
Futbolcunun herhangi bir transferinde elde edilecek bonservis gelirinin yarısı, Galatasaray'ın kasasına girecek.
Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 38 maçta 2 bin 450 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik katkı sağladı.